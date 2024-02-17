  1. استانها
  2. ایلام
۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۷:۳۰

سرپرست جمعیت هلال احمر استان ایلام خبر داد؛

امدادرسانی نجاتگران هلال احمر استان ایلام به ۸۵ نفر متاثر از سیل

امدادرسانی نجاتگران هلال احمر استان ایلام به ۸۵ نفر متاثر از سیل

ایلام-سرپرست جمعیت هلال احمر ایلام از امدادرسانی نجاتگران هلال احمر استان ایلام به ۸۵ نفر متاثر از سیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه محمدی مقدم سرپرست جمعیت هلال احمر استان ایلام شامگاه جمعه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار کرد: با توجه به ورود سامانه بارشی از دو روز گذشته به استان و بارش شدید باران برخی از منازل مسکونی در شهرستان‌های ایلام و دره شهر دچار آبگرفتگی شدند که بلافاصله تیم‌های عملیاتی سیلاب اعزام شدند.

وی گفت: تاکنون امداد رسانی به ۸۵ نفر متاثر از سیل و آبگرفتگی و تخلیه آب ۱۷ منزل مسکونی در شهرستان‌های ایلام و دره شهر انجام شده و نجاتگران هلال احمر عشایر منطقه کره پو شهرستان چوار را ارزیابی کردند، همچنین ۶ تخته پتو، ۴ تخته موکت و ۱ شعله والر در بین سیل زدگان توزیع شده است.

حمزه محمدی مقدم سرپرست جمعیت هلال احمر استان ایلام در پی اعلام هشدار سطح قرمز هواشناسی و مدیریت بحران استانداری از شعبه و پایگاه‌های امدادی شهرستان‌های بدره، دره شهر، آبدانان، دهلران، ایوان و مهران بازدید کردند.

پی تصریح کرد: امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر استان در حالت آماده باش کامل به سر می‌بردند تا در صورت بروز حوادث به مردم خدمات لازم را ارائه دهند.

وی افزود: هموطنان در صورت بروز هرگونه حادثه می‌توانند با شماره ۱۱۲ ندای امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان ایلام تماس حاصل نمایند تا امدادگران هلال‌احمر در کمترین زمان در محل وقوع حادثه حاضر و خدمات خود را ارائه دهند.

کد مطلب 6026262

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها