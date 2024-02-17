امدادرسانی نجاتگران هلال احمر استان ایلام به ۸۵ نفر متاثر از سیل

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه محمدی مقدم سرپرست جمعیت هلال احمر استان ایلام شامگاه جمعه در گفت و گو با رسانهها اظهار کرد: با توجه به ورود سامانه بارشی از دو روز گذشته به استان و بارش شدید باران برخی از منازل مسکونی در شهرستانهای ایلام و دره شهر دچار آبگرفتگی شدند که بلافاصله تیمهای عملیاتی سیلاب اعزام شدند.
وی گفت: تاکنون امداد رسانی به ۸۵ نفر متاثر از سیل و آبگرفتگی و تخلیه آب ۱۷ منزل مسکونی در شهرستانهای ایلام و دره شهر انجام شده و نجاتگران هلال احمر عشایر منطقه کره پو شهرستان چوار را ارزیابی کردند، همچنین ۶ تخته پتو، ۴ تخته موکت و ۱ شعله والر در بین سیل زدگان توزیع شده است.
حمزه محمدی مقدم سرپرست جمعیت هلال احمر استان ایلام در پی اعلام هشدار سطح قرمز هواشناسی و مدیریت بحران استانداری از شعبه و پایگاههای امدادی شهرستانهای بدره، دره شهر، آبدانان، دهلران، ایوان و مهران بازدید کردند.
پی تصریح کرد: امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر استان در حالت آماده باش کامل به سر میبردند تا در صورت بروز حوادث به مردم خدمات لازم را ارائه دهند.
وی افزود: هموطنان در صورت بروز هرگونه حادثه میتوانند با شماره ۱۱۲ ندای امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان ایلام تماس حاصل نمایند تا امدادگران هلالاحمر در کمترین زمان در محل وقوع حادثه حاضر و خدمات خود را ارائه دهند.
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