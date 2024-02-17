شرکت ۵۳۸ نفر در مسابقات «مدیحه خوانی کوثر محبت» در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن محمدزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ۵۳۸ نوجوان و جوان پسر در اولین دوره مسابقات «مدیحه‌خوانی کوثر محبّت» در این استان شرکت کردند، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل اصلی تأثیرگذار در جامعه، نوجوانان و جوانان هستند که در آینده نزدیک صحنه‌گردانان اصلی و پیشران کشور در تمامی عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خواهند بود.

مسئول برگزاری مسابقات کوثر محبت در استان خراسان جنوبی گفت: لذا توجه به این قشر در طراحی برنامه‌های فرهنگی و دینی، ضمن شکوفا کردن استعدادها و هویت دادن به نوجوانان، آن‌ها را از آسیب‌ها و بحران‌های این دوره حساس مصون می‌سازد.

محمد زاده ادامه داد: یکی از اهداف اصلی برگزاری این مسابقات توجه به قشر نوجوان و هویت دادن و مصون‌سازی آنان در پرتوی حمایت اهل‌بیت (ع) و ورود آنان به مسیر ستایشگری و خادمی ائمه (ع) با شناسایی استعدادهای برتر استان است.

وی افزود: افزود: مرحله شهرستانی این دور از مسابقات که در ایام ولادت حضرت زهرا (س) و با محوریت مدح صدیقه طاهره سلام الله علیها برگزار شد که تعداد ۵۵ نفر به مرحله استانی راه یافتند.

مسئول برگزاری مسابقات کوثر محبت در استان خراسان جنوبی بابیان اینکه در ۱۹ بهمن‌ماه مرحله استانی با انتخاب ۶ نفر برگزیده برگزار شد، گفت: مرحله پایانی این دور از مسابقات در آستانه ولادت باسعادت امام زمان (عج) و با محوریت مدیحه خوانی برای حضرت مهدی (عج) به‌صورت منطقه‌ای برگزار خواهد شد.