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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۲۰

با حضور استاندار تهران در یک برنامه تلویزیونی؛

فرآیند برگزاری انتخابات در استان تهران تشریح شد

فرآیند برگزاری انتخابات در استان تهران تشریح شد

تهران- استاندار تهران با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به امنیت ساز بودن مشارکت مردم در انتخابات، فرآیند برگزاری باشکوه این رویداد بزرگ سیاسی در استان تهران را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری صبح شنبه با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه ۲۲ بهمن با شکوه و جلال برگزار شد و شاهد حضور انقلابی مردم بودیم اظهار کرد: انتخابات یک صحنه رقابت توأم با مردم سالاری برای تعیین سرنوشت است و مردم ما برای ادامه حیات سیاسی و اجتماعی نیازمند انتخابات هستند.

مشارکت بالا در انتخابات مصونیت ایجاد می‌کند

استاندار تهران با بیان اینکه انتخابات زمینه عبور از مرز دیکتاتوری است گفت: مشارکت بالا مصونیت ایجاد می‌کند و امنیت ساز در همه زمینه‌ها خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه انقلاب ما فرهنگی و اجتماعی و مبتنی بر ارزش‌های دینی و مذهبی بود افزود: برای تداوم این جریان باید انتخاباتی توأم با مشارکت داشته باشیم و در غیر این صورت دشمن طمع می‌کند، حضور و مشارکت مردم نشان دهنده آزادی‌های کسب شده است.

فخاری عنوان کرد: مشارکت ما گره‌ای برای دشمن است، آنها میل ندارند مردم در صحنه باشند و به دیکتاتوری تمایل دارند و مردم با انقلاب ثابت کردند که استقلال و آزادی مرهون انتخاب است.

تائید صلاحیت نهایی ۳ هزار و ۸۹۸ نامزد مجلس شورای اسلامی در استان تهران

استاندار تهران در ادامه در خصوص تعداد کرسی‌های استان تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ما در تهران ۳۹ کرسی مجلس شورای اسلامی داریم که که ۳۵ کرسی برای مسلمانان و ۴ کرسی برای اقلیت‌های تهران است.

وی تعداد نمایندگان خبرگان رهبری را ۲۶ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۱۴ کرسی برای استان می‌باشد.

استاندار تهران از تائید صلاحیت نهایی ۳ هزار و ۸۹۸ نفر برای مجلس شورای اسلامی در استان خبر داد و اظهار کرد: تهران دارای ۳۰ نماینده و ۵ نماینده برای شهرستان‌های استان تهران که شامل؛ ورامین، قرچک، پیشوا- شهریار، ملارد، قدس- دماوند، فیروزکوه- پاکدشت، رباط کریم، بهارستان و ۴ کرسی به اقلیت‌ها تعلق دارد.

استان تهران آماده برگزاری باشکوه انتخابات/‏۲۱۷‬ هزار رأی اولی داریم

فخاری گفت: زمینه برگزاری باشکوه انتخابات به لحاظ امکانات و تجهیزات و نفرات در اجرا و نظارت بر این رویداد بزرگ سیاسی فراهم است و آمادگی کامل داریم که چهار مؤلفه امنیت، رقابت، سلامت و مشارکت شکل بگیرد که رقابت و مشارکت از سوی داوطلبان و مردم و امنیت و سلامت توسط دولتمردان فراهم می‌شود.

استاندار تهران تعداد رأی اولی‌ها را ۲۱۷ هزار نفر در سطح استان اعلام و اظهار کرد: طی روزهای اخیر با استقبال بی نظیر رأی اولی‌ها همایش رأی اولی‌ها برگزار شد و در ۱۱ اسفند شاهد حضور آنها خواهیم بود.

به صلاحدید وزارت کشور انتخابات استان تهران الکترونیک برگزار نمی‌شود

وی در ادامه در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیک بیان کرد: ما در استانداری تهران، آمادگی لازم را برای برگزاری الکترونیک انتخابات داشتیم اما به صلاحدید وزارت کشور منتفی شد و در چند نقطه از کشور انتخابات الکترونیک انجام می‌شود.

استقرار ۶ هزار و ۸۰۰ صندوق رأی در استان تهران/‏۵‬ هزار صندوق در تهران است

استاندار تهران با بیان اینکه کار نظارت و کنترل در شمارش دستی آرا با شور و هیجان است و همه منتظر اعلام نتایج و رخدادی جدید هستند، گفت: تعداد صندوق‌های اخذ رأی در استان تهران ۶ هزار و ۸۰۰ صندوق است که تعداد ۵ هزار صندوق متعلق به تهران می‌باشد.

استاندار تهران با تاکید بر اینکه تمام ابزار و لوازم و امکانات برای برگزاری انتخاباتی باشکوه مهیا است افزود: به مردم اطمینان می‌دهیم که امنیت انتخابات در فرای مرزها و داخل کشور با همه توان فراهم می‌شود و به عنوان اقدامی مشروع سلامت انتخابات را برای مردم تضمین می‌کنیم.

فخاری در خصوص ساعت حضور مردم و آغاز فرآیند انتخابات بیان کرد: از صبح جمعه ۱۱ اسفندماه ساعت ۸ انتخابات آغاز و ۱۰ ساعت ادامه می‌یابد و در صورت لزوم از ۹ شب به بعد ۳ ساعت نهایتاً تا ۱۲ شب تمدید می‌شود و تجربه نشان داده به علت مراجعه مردم در آخرین ساعات انتخابات، شور و شوق ایجاد شده و در ساعات آخر رأی گیری صف‌ها طولانی خواهند بود.

نامزدهای انتخاباتی صداقت داشته باشند / ‏۴۸۶‬ شعبه سیار اخذ رأی داریم

وی در ادامه یکی از ویژگی‌های نامزدهای انتخاباتی را صداقت عنوان کرد و گفت: مردم صادق هستند و با صداقت پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شوند و نامزدهای انتخاباتی نیز باید علاوه بر صداقت در کار اجرایی با تجربه باشند چرا که وقتی در مقام قانون گذاری هستند برای اصلاح قانون پیشنهاد می‌دهند و باید محل رجوع مردم باشند.

استاندار تهران بیان کرد: وقتی بین نامزدهای انتخاباتی رقابت ایجاد می‌شود مایه‌های اصلی بروز و مردم می‌توانند انتخاب اصلح داشته باشند.

فخاری بیان کرد: در استان تهران ۴ هزار و ۸۱۱ شعبه اخذ رأی در کلیات داریم که ۴۸۶ شعبه سیار است و در برخی روستاها و بیمارستان‌ها و جاهایی که از دسترس صندوق‌های ثابت خارج است می‌توانند رأی مردم را اخذ کنند.

کد مطلب 6026315

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