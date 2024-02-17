فرآیند برگزاری انتخابات در استان تهران تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری صبح شنبه با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه ۲۲ بهمن با شکوه و جلال برگزار شد و شاهد حضور انقلابی مردم بودیم اظهار کرد: انتخابات یک صحنه رقابت توأم با مردم سالاری برای تعیین سرنوشت است و مردم ما برای ادامه حیات سیاسی و اجتماعی نیازمند انتخابات هستند.
مشارکت بالا در انتخابات مصونیت ایجاد میکند
استاندار تهران با بیان اینکه انتخابات زمینه عبور از مرز دیکتاتوری است گفت: مشارکت بالا مصونیت ایجاد میکند و امنیت ساز در همه زمینهها خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه انقلاب ما فرهنگی و اجتماعی و مبتنی بر ارزشهای دینی و مذهبی بود افزود: برای تداوم این جریان باید انتخاباتی توأم با مشارکت داشته باشیم و در غیر این صورت دشمن طمع میکند، حضور و مشارکت مردم نشان دهنده آزادیهای کسب شده است.
فخاری عنوان کرد: مشارکت ما گرهای برای دشمن است، آنها میل ندارند مردم در صحنه باشند و به دیکتاتوری تمایل دارند و مردم با انقلاب ثابت کردند که استقلال و آزادی مرهون انتخاب است.
تائید صلاحیت نهایی ۳ هزار و ۸۹۸ نامزد مجلس شورای اسلامی در استان تهران
استاندار تهران در ادامه در خصوص تعداد کرسیهای استان تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ما در تهران ۳۹ کرسی مجلس شورای اسلامی داریم که که ۳۵ کرسی برای مسلمانان و ۴ کرسی برای اقلیتهای تهران است.
وی تعداد نمایندگان خبرگان رهبری را ۲۶ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۱۴ کرسی برای استان میباشد.
استاندار تهران از تائید صلاحیت نهایی ۳ هزار و ۸۹۸ نفر برای مجلس شورای اسلامی در استان خبر داد و اظهار کرد: تهران دارای ۳۰ نماینده و ۵ نماینده برای شهرستانهای استان تهران که شامل؛ ورامین، قرچک، پیشوا- شهریار، ملارد، قدس- دماوند، فیروزکوه- پاکدشت، رباط کریم، بهارستان و ۴ کرسی به اقلیتها تعلق دارد.
استان تهران آماده برگزاری باشکوه انتخابات/۲۱۷ هزار رأی اولی داریم
فخاری گفت: زمینه برگزاری باشکوه انتخابات به لحاظ امکانات و تجهیزات و نفرات در اجرا و نظارت بر این رویداد بزرگ سیاسی فراهم است و آمادگی کامل داریم که چهار مؤلفه امنیت، رقابت، سلامت و مشارکت شکل بگیرد که رقابت و مشارکت از سوی داوطلبان و مردم و امنیت و سلامت توسط دولتمردان فراهم میشود.
استاندار تهران تعداد رأی اولیها را ۲۱۷ هزار نفر در سطح استان اعلام و اظهار کرد: طی روزهای اخیر با استقبال بی نظیر رأی اولیها همایش رأی اولیها برگزار شد و در ۱۱ اسفند شاهد حضور آنها خواهیم بود.
به صلاحدید وزارت کشور انتخابات استان تهران الکترونیک برگزار نمیشود
وی در ادامه در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیک بیان کرد: ما در استانداری تهران، آمادگی لازم را برای برگزاری الکترونیک انتخابات داشتیم اما به صلاحدید وزارت کشور منتفی شد و در چند نقطه از کشور انتخابات الکترونیک انجام میشود.
استقرار ۶ هزار و ۸۰۰ صندوق رأی در استان تهران/۵ هزار صندوق در تهران است
استاندار تهران با بیان اینکه کار نظارت و کنترل در شمارش دستی آرا با شور و هیجان است و همه منتظر اعلام نتایج و رخدادی جدید هستند، گفت: تعداد صندوقهای اخذ رأی در استان تهران ۶ هزار و ۸۰۰ صندوق است که تعداد ۵ هزار صندوق متعلق به تهران میباشد.
استاندار تهران با تاکید بر اینکه تمام ابزار و لوازم و امکانات برای برگزاری انتخاباتی باشکوه مهیا است افزود: به مردم اطمینان میدهیم که امنیت انتخابات در فرای مرزها و داخل کشور با همه توان فراهم میشود و به عنوان اقدامی مشروع سلامت انتخابات را برای مردم تضمین میکنیم.
فخاری در خصوص ساعت حضور مردم و آغاز فرآیند انتخابات بیان کرد: از صبح جمعه ۱۱ اسفندماه ساعت ۸ انتخابات آغاز و ۱۰ ساعت ادامه مییابد و در صورت لزوم از ۹ شب به بعد ۳ ساعت نهایتاً تا ۱۲ شب تمدید میشود و تجربه نشان داده به علت مراجعه مردم در آخرین ساعات انتخابات، شور و شوق ایجاد شده و در ساعات آخر رأی گیری صفها طولانی خواهند بود.
نامزدهای انتخاباتی صداقت داشته باشند / ۴۸۶ شعبه سیار اخذ رأی داریم
وی در ادامه یکی از ویژگیهای نامزدهای انتخاباتی را صداقت عنوان کرد و گفت: مردم صادق هستند و با صداقت پای صندوقهای رأی حاضر میشوند و نامزدهای انتخاباتی نیز باید علاوه بر صداقت در کار اجرایی با تجربه باشند چرا که وقتی در مقام قانون گذاری هستند برای اصلاح قانون پیشنهاد میدهند و باید محل رجوع مردم باشند.
استاندار تهران بیان کرد: وقتی بین نامزدهای انتخاباتی رقابت ایجاد میشود مایههای اصلی بروز و مردم میتوانند انتخاب اصلح داشته باشند.
فخاری بیان کرد: در استان تهران ۴ هزار و ۸۱۱ شعبه اخذ رأی در کلیات داریم که ۴۸۶ شعبه سیار است و در برخی روستاها و بیمارستانها و جاهایی که از دسترس صندوقهای ثابت خارج است میتوانند رأی مردم را اخذ کنند.
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