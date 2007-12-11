دانشگاه پیام نور امسال کمترین شهریه را دریافت کرده است

فیصل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : با توجه به عدم افزایش شهریه درسال جاری دانشگاه پیام نورنیازمند کمک دولت است.

وی افزود: دانشگاه پیام نور در سال گذشته با 19 میلیارد تومان کسری مواجه بود که امسال به بیش از 19 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

مدیر کل مالی دانشگاه پیام نور گفت: در صورت عدم کمک دولت دانشگاه با مشکل مواجه می شود و این امر بر کیفیت و سیستم آموزشی دانشگاه اثر گذار بوده و آن را بامشکل مواجه می کند.

وی یادآور شد: دانشگاه پیام نور در حال حاضر برای رفع این مشکل، پی گیر سرانه ای شدن بودجه دانشگاه است.