تفاهم نامه احداث واحد نساجی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین علی پور ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: میزان سرمایه گذاری در این واحد تولیدی بالغ بر 65 میلیون دلار برآورد شده است که بوسیله بخش خصوصی تامین خواهد شد.

وی سهم مشارکت منطقه ویژه اقتصادی سرخس را در این پروژه عظیم نساجی 15 درصد اعلام کرد و افزود: این میزان سهم شامل زمین و خدمات زیربنایی است.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس گفت: اهمیت این واحد تولیدی به جهت اشتغالزایی آن در سطح منطقه است که پس از اجرا قادر خواهد بود دو هزار و 200 نفر کارگر زن و 500 نفر کارگر مرد را بکارگیری نماید.

سرمایه گذار خارجی نیز گفت: موقعیت ژئوپلتیکی منطقه ویژه اقتصادی سرخس به دلیل برخورداری از خطوط حمل و نقل ریلی مناسب، داشتن فرودگاه اختصاصی و همجواری با کشور ترکمنستان برای سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی به ویژه سرمایه گذاران خارجی بسیار ممتاز است.

وی به هنگام امضا تفاهم نامه اظهار داشت: ما مصمم به احداث و راه اندازی این واحد تولیدی بوده و پس از نهایی شدن مجوزات قانونی در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به احداث و نصب دستگاهها و تجهیزات اقدام می نماییم.

این سرمایه گذار خارجی گفت: با توجه به وجود واحدهای آموزش عالی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس کلیه نیروهایی که در این واحد تولیدی بکار گرفته شوند طی سه ماه آموزش های لازم را فرا می گیرند و در پایان دوره گواهی آموزشی معتبر دریافت می نمایند.

احداث عملیات اجرایی این واحد عظیم تولیدی نساجی اوایل فروردین ماه 87 اعلام شده است.