نماینده منتخب با روحیه جهادی مطالبات مردم را پیگیری کند

سارا هادی کمال در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دشمن همواره به دنبال دور کردن مردم از نظام اسلامی است و این بار هم با در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی درصدد است تا مردم را از مشارکت و حضور حداکثری باز دارد در حالی که دیدیم مردم در راهپیمایی حضوری پرشور داشتند و قطعاً در انتخابات هم با مشارکت حداکثری پاسخ دندان‌شکنی به دشمن می‌دهند.



وی افزود: مردم ما محکم وارد میدان سیاسی کشور شده‌اند و این سیگنال محکم به دشمن خواهد بود که بدانند هیچگاه به فریب‌های دشمن اهمیتی نداده و نخواهند داد.

وی عنوان کرد: قطعاً شرکت در انتخابات بر همه ما واجب است و باید همه تلاش کنیم که به باشکوه‌ترین شکل ممکن انتخابات برگزار شود.

هادی کمال تصریح کرد: به عنوان یک زن وظیفه خود می‌دانم که در این انتخابات شرکت کنم و همان طور که به عنوان مادر در قبال تربیت فرزند خود وظیفه دارم، در قبال کشور و سرنوشت کشور خودم هم به عنوان یک زن و مادر وظیفه دارم که در این عرصه حضور یابم.

حضور در پای صندوق‌های رأی رسالت همگانی است

کارشناس مبلغات اداره‌کل تبلیغات اسلامی کردستان اذعان کرد: رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند «انتخابات یک وظیفه شرعی است و برای حفظ اسلام بر همه واجب است که در انتخابات حضور داشته باشند.» بنابراین همه باید یازدهم اسفند ماه پای صندوق‌های رأی حاضر شوند.

وی با اشاره به ویژگی‌های فرد اصلح افزود: فرد اصلح باید به فکر مردم باشد، دغدغه مردم دغدغه وی باشد و توجه به زیرساخت جامعه، کار آفرینی، توجه به جایگاه بانوان، کار آفرینی برای جوانان و رفع مشکلات مردم را مورد توجه قرار دهد.

هادی کمال همچنین صادق بودن را مهمترین ویژگی یک نماینده خواند و گفت: انتظار دارم که نماینده به وعده وعیدهایی که می‌دهد عمل کند و براساس برنامه‌ریزی هدفمند پیش برود و به مردم خدمت کند.

وی همچنین داشتن روحیه جهادی را ویژگی دیگر نماینده مجلس خواند و بیان کرد: نماینده توانمند باید بتواند از مردم دفاع کند و صدای مردم باشد و با مطالبه‌گری گره‌گشای دغدغه‌های مردم باشد.