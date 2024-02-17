ایرج دست نشان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی ۴٨ ساعت گذشته یک هزار و ١۴٢ کیلومتر از محورهای تکاب، شاهین دژ، سردشت، چالدران، خوی، نقده، پیرانشهر، اشنویه، سرو و راژان برفروبی شدند.

وی افزود: هم اکنون محور سردشت-زمزیران و تمام محورهای منتهی به تکاب برفی بوده و تردد فقط با زنجیر چرخ امکان پذیز است.

دست نشان با تاکید بر اینکه از سفرهای غیر ضروری باید اجتناب کرد گفت: رانندگان در صورت سفر بسیار ضروری در فصل زمستان از سالم بودن تجهیزات زمستانی همچون، زنجیر چرخ و لوازم گرمایشی اطمینان حاصل کنند.

وی خاطرنشان کرد: در ۴٨ ساعت گذشته با بهره گیری از ۶۵ دستگاه ماشین سبک و سنگین راهداری و تلاش ١٣٣ راهدار در محورهای مختلف با مصرف بیش از ٧٢٨ تن شن و ماسه یک هزار و ١۴٢ کیلومتر از محورهای ارتباطی آذربایجان غربی برفروبی شدند.

دست نشان با بیان اینکه راهداران در حال تلاش برای بازگشایی محورهای روستایی هستند اظهار کرد: به دلیل کولاک شدید، برف و یخبندان ١٣ محور روستایی بازگشایی شده و تلاش های راهداران برای بازگشایی ٢٠ محور مسدود روستایی همچنان ادامه دارد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی یاد آور شد: شماره تلفن ۱۴۱ به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به شکایات و سوالات هم استانی های عزیز است و مسافرین عزیز در صورت ضرورت سفر در محور های مواصلاتی استان با استفاده از سامانه و اپلیکیشن ۱۴۱ در جریان وضعیت محور های مواصلاتی قرار گیرند.