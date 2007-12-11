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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۴۰

آموزش مدیران مدارس راهنمایی کشور با اجرای طرح ارزشیابی تحصیلی

آموزش مدیران مدارس راهنمایی کشور با اجرای طرح ارزشیابی تحصیلی

معاون آموزش و پرورش عمومی کشور گفت: به منظور تغییر رویکرد تحصیلی و اصلاح نظام یادگیری و تربیتی ، از ابتدای سال تحصیلی تا کنون از طریق اجرای طرح ارزشیابی تحصیلی ، مدیران مدارس راهنمایی استانها با آموزشهای لازم آشنا شده اند.

علی باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آموزش مدیران مدارس راهنمایی سراسر کشور، افزود: با توجه به تغییر رویکرد در ارزشیابی تحصیلی دانش آموزان و چگونگی استقرار آن در برنامه درسی و نظام تکمیلی ، به همین دلیل از آغاز سال تحصیلی تاکنون تعدادی از مدیران مدارس با آموزشهای لازم برخوردار شده اند.

وی خاطر نشان کرد:براساس برنامه ریزیهای انجام شده قرار بود با اجرای طرح ارزشیابی  ،31 هزار نفر از مدیران مدارس راهنمایی سراسر کشور آموزش ببینند و تاکنون در برخی از استانها این امر به پایان رسیده و در برخی دیگر نیز به دلیل جمعیت زیاد آنها هنوز به اتمام نرسیده است.

معاون آموزش و پرورش عمومی کشور تاکید کرد: با توجه به اینکه نقش مدیر در استقرار برنامه جدید و ارائه راهکارهایی مبتنی بر اصلاح نظام یادگیری بسیار قابل توجه است به همین دلیل مدیران را ما آموزش می دهیم و در مرحله بعد نیز معلمان توسط مدیران با آموزشهای لازم آشنا می شوند.

باقرزاده گفت: البته در قالب دوره ضمن خدمت استانها نظام ارزشیابی را در دستور کار خود قرار می دهند.

کد مطلب 602637

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