مرحله سوم تسهیلات احداث واحدهای مسکونی روستایی سمنان آغاز شد

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سمنان در مرحله اول و دوم که از سال84 آغاز شده است به 949 واحد مسکونی در شهرستان سمنان تسهیلات ویژه احداث مسکن پرداخته است.

علیرضا کفاش گفت: این مبلغ در مرحله اول 50 میلیون ریال بوده که در هر مرحله 15درصد افزایش یافته و در مرحله سوم 65 میلیون ریال به متقاضیان پرداخت می شود.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سمنان اظهار داشت: بهره بانکی این تسهیلات پنج درصد بوده و برای انبوه سازان و چهار واحد به بالا با بهره چهار درصد محاسبه می شود.

به گفته وی، پرداخت این نوع تسهیلات جهت احداث واحدهای مسکونی در روستاها و شهرهای زیر 12هزار نفر جمعیت است.

کفاش سهمیه مرحله سوم این شهرستان را 510 واحد مسکونی اعلام کرد و اظهار داشت: مجمع دوره مشارکت (ساخت) و با بازپرداخت 144ماه است که حداکثر دوره ساخت 18ماه تعیین و مابقی به عنوان دوره فروش اقساطی منظور می شود.