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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۲۹

مرحله سوم تسهیلات احداث واحدهای مسکونی روستایی سمنان آغاز شد

سمنان - خبرگزاری مهر: مرحله سوم تسهیلات جهت احداث واحد های مسکونی از محل طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سمنان آغاز شد.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سمنان در مرحله اول و دوم که از سال84 آغاز شده است به 949 واحد مسکونی در شهرستان سمنان تسهیلات ویژه احداث مسکن پرداخته است.

علیرضا کفاش گفت: این مبلغ در مرحله اول 50 میلیون ریال بوده که در هر مرحله 15درصد افزایش یافته و در مرحله سوم 65 میلیون ریال به متقاضیان پرداخت می شود.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سمنان  اظهار داشت: بهره بانکی این تسهیلات پنج درصد بوده و برای انبوه سازان و چهار واحد به بالا با بهره چهار درصد محاسبه می شود.

به گفته وی، پرداخت این نوع تسهیلات جهت احداث واحدهای مسکونی در روستاها و شهرهای زیر 12هزار نفر جمعیت است.

کفاش سهمیه مرحله سوم این شهرستان را 510 واحد مسکونی اعلام کرد و اظهار داشت: مجمع دوره مشارکت (ساخت) و با بازپرداخت 144ماه است که حداکثر دوره ساخت 18ماه تعیین و مابقی به عنوان دوره فروش اقساطی منظور می شود.

کد مطلب 602638

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