۱۰۰۰ نفر برای مسکن ملی در رویان ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی دیوسالار صبح شنبه در مراسم کلنگ زنی مسکن ملی ۲۵۰ واحدی در رویان از ثبت نام هزار نفر برای پروژه مسکن ملی رویان خبر داد و گفت: ۸۰۰ نفر تاکنون تأیید شدند.

وی با عنوان اینکه ۹ هزار مترمربع زمین تملک شده است، افزود: همچنین زمینی هم در شهرستان نور در مجاورت دانشگاه علامه محدث نوری به مساحت ۲ هکتار تملک کردیم که در مرحله تهاتر است و اگر به اتمام برسد موضوع تأمین زمین رفع می‌شود.

وی ادامه داد: ساخت این پروژه به قرارگاه بسیج سپرده و پیش پروانه توسط شهرداری صادر شده است و پروژه در ۱۲ بلوک ۲۰ واحدی و یک بلوک هم ۳۰ واحدی ساخته می‌شود.

مسکن از شاخصه‌های دولت است

سید محمود حسینی پور استاندار مازندران نیز مسکن ملی را جزو شانه‌های اصلی دولت آیت الله رئیسی بیان کرد و گفت: این پروژه ضرورت و اولویت اصلی کار ما در استان است.

وی با بیان اینکه اجرای پروژه در شهرستان نور با تأخیر روبرو شده و باید سرعت بخشیده شود، افزود: مدت اجرای این طرح دو سال است و از ظرفیت سرمایه گذاران هم باید استفاده کرد زیرا کیفیت ساخت مهم است.