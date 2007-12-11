به گزارش خبرگزاری مهر، رضا کیانی رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت : اساسنامه و امیدنامه نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری پس از انجام تحقیقات بسیار و بررسی مقررات و ساختار صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای پیشرفته و بر اساس شرایط ویژه ایران تدوین و به هیئت مدیره این سازمان ارسال شد .

وی با بیان اینکه دو نوع واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی برای این صندوق‌ها طراحی شده است، گفت : بر اساس الگوی پیشنهادی، صندوق سرمایه‌گذاری از دو نوع واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی برخوردار است. واحد سرمایه‌گذاری ممتاز قابل ابطال نبوده اما می‌توان آن را مورد نقل و انتقال قرار داد. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی برخلاف واحدهای ممتاز قابل نقل و انتقال نبوده اما از قابلیت ابطال برخوردارند.

کیانی ادامه داد : براساس اساسنامه پیشنهادی ، دارندگان واحد سرمایه‌گذاری ممتاز که در گام نخست مؤسسان صندوق خواهند بود، از حق رای در مجمع صندوق بهره­منداند و با شرکت در این مجمع به اصلاح اساسنامه و امیدنامه در صورت نیاز و با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار ، انتخاب یا تغییر ارکان صندوق و بررسی صورت‌های مالی صندوق خواهند پرداخت.

وی با بیان اینکه هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز برای برخورداری از حق رأی در مجمع صندوق باید حداقل 5 درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق را در اختیار داشته باشند، افزود : بنابر این مجامع این صندوق ها حداکثر با حضور 20 شخص حقیقی یا حقوقی برگزار خواهد شد.

کیانی هزینه‌های سنگین و تشریفات بسیار برگزاری مجامع عمومی و تلاش برای کمینه سازی هزینه‌های اداری صندوق را دلیل اصلی اتخاذ این رویکرد اعلام کرد.

رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطر نشان کرد : برای آنکه اجحافی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نشود، تغییرات اساسنامه و امیدنامه باید بلافاصله در پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه‌گذاری منتشر شود تا آنان از این تغییرات مطلع شوند . اجرایی‌شدن تغییرات یادشده نیز منوط به گذشت حداقل یک ماه از انتشار آن خواهد بود.

کیانی ادامه داد : در این صورت هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که موافق تغییرات صندوق نباشد می‌توانند واحد سرمایه‌گذاری خود را مطابق با اساسنامه قبلی باطل و از صندوق خارج شوند.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، وی مجمع، مدیر، امین، حسابرس، ضامن و کارگزار را ارکان صندوق‌های سرمایه گذاری اعلام کرد و گفت : در اساسنامه نمونه پیشنهادی وظایف این ارکان و چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر، فرآیند صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، نحوة محاسبه و تعدیل ارزش خالص واحدهای سرمایه‌گذاری (NAV) و مواردی از این دست به تفصیل پیش‌بینی شده است.