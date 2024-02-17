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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۰۹

با کسب مدال‌های رنگارنگ؛

رزمی‌کاران بجنوردی در مسابقات شرق کشور درخشیدند

رزمی‌کاران بجنوردی در مسابقات شرق کشور درخشیدند

بجنورد_ کیک‌بوکسینگ‌کاران خراسان شمالی در مسابقات قهرمانی شرق کشور با کسب مدال‌های رنگارنگ خوش درخشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی کیک‌بوکسینگ شمال شرق کشور به میزبانی شیروان برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها، آرمین رحیمی در وزن ۸۰ کیلو مدال طلا، محمد سلاخی در وزن ۷۱ مدال نقره، هانی محمدی در وزن ۶۷ مدال برنز، حسین ولی‌پور در وزن ۸۵ مدال برنز، محمد نیاوند در وزن ۹۰ مدال برنز، میلاد ساعدی در وزن اپن مدال برنز، امیر علی قربانی در وزن ۵۲ کیلو مدال نقره (جوانان)، امیرمحمد جوینی در وزن ۵۲ (جوانان) و محمد مهدی علی‌نیا در وزن ۵۶ کیلو (جوانان) مدال برنز رو از آن خود کردند.

رضا رحمانی مربی تیم باشگاه توانا در این رقابت‌ها بود.

کد مطلب 6026424

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