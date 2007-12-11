اردوی آموزشی دختران غیر محصل کمیته امداد خراسان شمالی به مشهد

مجید گریوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: این نهاد از خواهران جوانی که بنا به دلایلی از فضا و امکانات تحصیل در پایه های مختلف بازمانده اند و در حال حاضر نیز مجری طرح های خودکفایی و اشتغال هستند برای آموزش و سیاحت به مشهد اعزام می شوند.

وی هدف از برگزاری این اردو را بهره مندی و تقویت آموزشی و ارتقاء بینش مددجویان عنوان کرد و افزود: این اداره کل در واقع با آموزش های متعدد در راستای ایجاد روحیه نشاط و انرژی دوباره، برای پیشرفت کار مددجویان تلاش می کند.

گریوانی تعداد مددجویان اعزامی به اردو را 80 نفربا اعتباری بالغ بر 16 میلیون و 800 هزار ریال عنوان کرد و بیان داشت: بیشتر افراد اعزامی به اردو در آستانه ازدواج هستند که در این اردو از مشاوره قبل و بعد ازدواج نیز بهره مند می شوند.

وی یادآور شد: در طول مدت این اردو مددجویان از آموزش های فرهنگی، احکام، اعتقادی، اجتماعی، بهداشت روانی و فردی بهره مند می شوند.