  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۳۱

اردوی آموزشی دختران غیر محصل کمیته امداد خراسان شمالی به مشهد

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگی کمیته امداد خراسان شمالی از برگزاری اردوی فرهنگی آموزشی دختران غیر محصل این نهاد به مشهد مقدس خبر داد.

مجید گریوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: این نهاد از خواهران جوانی که بنا به دلایلی از فضا و امکانات تحصیل در پایه های مختلف بازمانده اند و در حال حاضر نیز مجری طرح های خودکفایی و اشتغال هستند برای آموزش و سیاحت به مشهد اعزام می شوند.

وی هدف از برگزاری این اردو را بهره مندی و تقویت آموزشی و ارتقاء بینش مددجویان عنوان کرد و افزود: این اداره کل در واقع با آموزش های متعدد در راستای ایجاد روحیه نشاط و انرژی دوباره، برای پیشرفت کار مددجویان تلاش می کند.

گریوانی تعداد مددجویان اعزامی به اردو را 80 نفربا اعتباری بالغ بر 16 میلیون و 800 هزار ریال عنوان کرد و بیان داشت: بیشتر افراد اعزامی به اردو در آستانه ازدواج هستند که در این اردو از مشاوره قبل و بعد ازدواج نیز بهره مند می شوند.

وی یادآور شد: در طول مدت این اردو مددجویان از آموزش های فرهنگی، احکام، اعتقادی، اجتماعی، بهداشت روانی و فردی بهره مند می شوند.

کد مطلب 602643

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه