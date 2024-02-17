32 نقطه برای تبلیغات انتخاباتی در سنندج تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغری صبح شنبه به خبرنگاران رسانه‌های جمعی ضمن دعوت از مردم فرهنگی سنندج برای مشارکت حداکثری در انتخابات ۱۱ اسفندماه جاری به اهمیت تبلیغات در انتخابات اظهار کرد: شهرداری‌ها موظف هستند برابر تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی نقاطی را برای تبلیغات محیطی نامزدها در سطح شهرهمزمان با آغاز تبلیغات در نظر بگیرند.

وی با اشاره به اهداف برپایی مکان‌های تبلیغاتی برای نامزدهای انتخابات، افزود: با هدف رعایت عدالت و فراهم کردن مکان مناسب برای معرفی کاندیداها این سازمان با تعیین ۳۲ نقطه در سطح شهر امکان مناسب تبلیغات را فراهم کرده است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج افزود: این نقاط باهدف جلوگیری از آشفتگی بصری، حفظ زیبایی سیما و منظر سطح شهر و همچنین نظم‌بخشی به تبلیغات نامزدهای انتخاباتی تعیین شده و کاندیداها نباید در مکان دیگری نسبت به تبلیغات خود اقدام کنند.

اصغری خاطرنشان کرد: پیاده‌راه فردوسی، میدان آزادی، میدان انقلاب، چهارباغ، خیابان پاسداران، دانشگاه کردستان، میدان نبوت، چهارراه کشاورز، میدان نبوت، چهارراه کشاورز، میدان گاز، پارک کودک، چهار راه عباس آباد، میدان قبا، حسن آباد، فرجه، میدان کاوه و پارک محمدی از نقاط تعیین شده جهت تبلیغات کاندیداهای انتخابات در سطح شهر است.

وی خاطرنشان کرد: میدان قانع، سه راه ادب، میدان غفور، میدان ناهید فاتحی کرجو، میدان سهروردی، اسلام آباد، میدان کارگر، میدان کوهنورد، میدان جهاد، میدان بسیج، نایسر (۳ نقطه)، جلو مسجد جامع شهرک پردیس، سه راه شیخان، ننله و میدان ۴.۱۹ بهاران از دیگر نقاط در نظر گرفته شده برای تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در سنندج است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج با تاکید بر رعایت قوانین انتخابات و همچنین عدم استفاده از تبلیغات غیرمجاز توسط کاندیداهای انتخاباتی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه انتخابات در ماه پایانی سال و در آستانه فرا رسیدن سال نو برگزار می‌شود از کاندیداها و هواداران‌شان تقاضامندیم از دیوارنویسی و چسباندن پوستر برجداره معابر اصلی سطح شهر خودداری کنند.

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