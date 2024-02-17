به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام طاها توکلی صبح شنبه در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه اظهار کرد: در بیان رهبر معظم انقلاب به نقش تاثیرگذاران افکار عمومی از جمله رسانه و خبرنگاران اشاره شده است که در انتخابات میتوانند با تعامل و وحدترویه بیشتر نقشآفرینی کنند.
وی با اشاره به اینکه حضور پرشور مردم در اقتدار کشور نقش دارد، افزود: باید در یازدهم اسفندماه شاهد حضور حداکثری مردم در انتخابات پیشرو باشیم.
وی عنوان کرد: رسانه مؤثرترین ابزار برای اثرگذاری روی اقشار مختلف مردم است و جایگاه ویژهای بین مردم دارد و میتواند مردم را به حضور حداکثری در پای صندوقهای رأی دعوت کند.
مسؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیتالمقدس کردستان تصریح کرد: باید مردم را به انتخاب نمایندگان در تراز انقلاب اسلامی دعوت کرد.
حجتالاسلام توکلی با بیان اینکه همه بخشهای سپاه از سال گذشته در راستای جهاد تبیین فعالیت داشتهاند، افزود: در مجموعه سپاه بسیج رسانهای، بسیج سازندگی، فرهنگی و هنری و روابط عمومی در بستر جهاد تبیین، امیدآفرینی و مشارکت جدی پیگیری شده است.
وی تصریح کرد: حضور مردم در ۲۲ بهمن و پیشتر مشارکت مردم در استقبال از ریاست جمهوری و مشارکت در مراسم هفته وحدت بیانگر حضور همیشگی مردم در همه عرصههاست و دشمن چون مشارکت مردم را میبیند از این مهم در هراس است.
مردم کرد نسبت به دین و وطن غیرت دارند
مسؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیتالمقدس کردستان یادآور شد: مردم کرد مردمانی غیرتمند هستند که نسبت به دین و وطن غیرت دارند و این مهم را به اثبات رساندهاند.
حجتالاسلام توکلی اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران دارای عزت و اقتدار است اما همه ما پازل این عزت هستیم و هرکسی باید در حد خود نقشآفرینی کند.
وی تصریح کرد: امسال در استان کردستان، چهار همایش تأثیرگذار علما و روحانیون را در راستای جهاد تبیین و مشارکتها برگزار کردهایم.
مسؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیتالمقدس استان کردستان اضافه کرد: جمهوری و نظام مقدس اسلامی یک راهبرد دارد و راهبر ما مشارکت برای حضور در پای صندوقهای رأی است و راهبرد دشمن نیز کاهش مشارکت است.
وی با بیان اینکه رهبر فرمودند مشارکت در انتخابات هم حق است و هم تکلیف بیان کرد: حق به معنای دخالت در تعیین سرنوشت کشور و آزادی و زندگی؛ تکلیف نیز از باب تبعیت از فرامین رهبری و دفاع از امنیت کشور است که قطعاً ارتقای ضریب امنیتی کشور را به دنبال دارد.
مسؤول نمایندگی ولیفقیه در سپاه بیتالمقدس استان کردستان اضافه کرد: حضور گسترده در انتخابات تولید قدرت و تثبیت امنیت را میسر میکند و دمهمتر اینکه دشمنان را ناامید خواهد کرد.
حجتالاسلام توکلی تاکید کرد: مردم در پای صندوقهای رأی انتخابات اسفندماه امسال باید کسانی را انتخاب کنند که نیروی تازه نفس و برنامه داشته و توانایی کمک به مشکلات کشور و ارتقای جایگاه ایران و قدرت چانهزنی و مطالبهگری داشته باشند.
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