محسن حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور دو هشدار سطح زرد دریایی و هواشناسی در سیستان و بلوچستان، گفت: براساس هشدار شماره ۳۸ هواشناسی سطح زرد، شاهد افزایش سرعت باد در استان خواهیم بود.

وی ادامه داد: براساس نتایج نقشه‌های پیش بینی و پیش یابی هواشناسی، از یک شنبه تا صبح دوشنبه (۲۹ تا ۳۰ بهمن) وزش باد شدید، برای مناطق مرکزی و جنوبی از سمت جنوب غرب پیش‌بینی می‌شود.

وی اظهار کرد: از بعدازظهر یکشنبه تا دوشنبه در شمال استان وزش باد شدید همراه با گردوخاک خواهد را شاهد خواهیم بود و همچنین برای روز یکشنبه در برخی نقاط شمالی استان شرایط برای بارش پراکنده فراهم است.

حیدری توصیه کرد: ساکنان تحت تأثیر، به نکات بهداشتی و استفاده از ماسک در زمان غبار آلود شدن هوا توجه کرده و رعایت حداکثری مقررات رانندگی در جاده ایرانشهر _ بم را در اولویت کار خود قرار داده و از فعالیت‌های کوهنوردی به ویژه صعود به قله تفتان و از کار در ارتفاعات پرهیز کرده و برای کاهش خسارات احتمالی تمهیدات لازم در نظر بگیرند

وزش باد نسبتاً شدید تا شدید بر روی دریای عمان

این مقام مسؤول در خبری دیگر با اشاره به صدور هشدار شماره ۱۲ هواشناسی سطح زرد دریایی در سیستان و بلوچستان، گفت: براساس نتایج نقشه‌های پیش بینی و پیش یابی هواشناسی، از ظهر یک شنبه تا چهارشنبه (۲۹ بهمن تا دوم اسفندماه) بر روی دریای عمان وزش باد تا حدود ۵۴ کیلومتر در ساعت و افزایش ارتفاع موج تا حدود دو متر به ویژه از بعدازظهر یک شنبه تا بعدازظهر دوشنبه پیش بینی می‌شود.

وی توصیه کرد: از شنا و تفریحات دریایی خودداری در طی این ایام در دریای عمان خودداری و در ترددهای دریایی به ویژه تردد با شناورهای سبک، احتیاط شود.

وی تاکید کرد: برای کاهش خسارات احتمالی تمهیدات لازم توسط کلیه فعالان دریایی در نظر گرفته شود.