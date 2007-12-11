مکانیزمهای جهشهای ژن BRCA1 در بروز سرطان سینه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا و دانشگاه لوند که قرار است نتایج تحقیقات خود را در شماره ماه ژانویه مجله "نیچر ژنتیک" منتشر کرده اند، توانستند مکانیزمهایی را شناسایی کنند که براساس آنها حالتهای جهش یافته ژن BRCA1 موجب بروز سرطان سینه می شوند.

درحقیقت این دانشمندان کشف کردند که این جهشها ژنی را با عنوان PTEN از عملکرد خارج می کنند. ژن PTEN قدرت بالایی در خنثی کردن توسعه تومورها دارد.

این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: "این نتایج بسیار شگفت انگیز هستند، چراکه از 10 سال قبل تاکنون که ارتباط میان BRCA1 و سرطان سینه کشف شد، تلاشها برای درک اینکه چگونه جهشهای این ژن سبب بروز این سرطان می شود، بی نتیجه مانده بود. اکنون ما می دانیم که این جهشها روی ژن PTEN اثر می گذارند و به این ترتیب می توانیم درمان جدیدی برای این تومورها ارائه کنیم."

براساس گزارش ساینس دیلی، از سال 1997 دانشمندان می دانستند که ژن PTEN یکی از مهمترین ژنهایی است که همانند یک "متوقف کننده" سرطانهای سینه، پروستات و مغز رفتار می کند.

اکنون این محققان کشف کردند که این ژن از تغییرات در حدود 30 درصد از تمام تومورهای بدخیم رنج می برد.

درحقیقت PTEN پس از ژن p53 دومین ژنی است که بیشترین جهش را در سلولهای سرطانی دارد.

غیرفعال سازی ژن PTEN در سیگنال پرقدرتی که رشد سلولهای سرطانی را تحریک می کند بیان می شود و این غیرفعال سازی در اثر جهشهای ژن BRCA1 ایجاد می شود. هربار که یک سلول، ژن PTEN را از دست می دهد نسبت به سلولهای نزدیک یک امتیاز رشد توموری را به دست می آورد.