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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۰۰

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان:

۳۵۰ کیلومتر پروژه راه سازی در زنجان اجرا می‌شود

۳۵۰ کیلومتر پروژه راه سازی در زنجان اجرا می‌شود

زنجان-مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: در زمان حاضر ۳۵۰ کیلومتر پروژه راهسازی در این استان اجرا می‌شود که عمده آنها در مقیاس بزرگراهی (تبدیل و تعریض راه اصلی به بزرگراه) است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر اسماعیلی به طول شبکه راه‌های استان زنجان اشاره کرد و افزود: این استان ۲۰۰ کیلومتر آزاد راه، ۱۳۰ کیلومتر بزرگراه، ۳۵۰ کیلومتر راه اصلی، ۷۵۰ کیلومتر راه فرعی و چهار هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه روستایی دارد.

وی اظهار داشت: پروژه‌های راهسازی استان تبدیل و تعریض راه‌های اصلی به بزرگراه بوده که تاکنون از ۳۵۰ کیلومتر راه بیش از ۱۰۰ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده است.

اسماعیلی با بیان اینکه اجرای پروژه‌های راهسازی نیازمند اعتبارات بالایی است، گفت: به لحاظ اقتصادی و تأمین اعتبار، پروژه‌های راهسازی به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌شود.

وی تصریح کرد: به طور متوسط تعریض و تبدیل هر کیلومتر بزرگراه به ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

اسماعیلی یادآور شد: هفت پروژه راه سازی در مقیاس بزرگراهی در سطح استان اجرا می‌شود و بودجه مورد نیاز بخش بزرگی از پروژه‌های راه سازی استان زنجان از محل اعتبارات ملی تأمین می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، با تاکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای یک اصل مهم در توسعه است، گفت: زنجان به عنوان یکی از استان‌هایی است که در مسیر ارتباطی پایتخت به شمال غرب کشور قرار گرفته و در این راستا برنامه‌ریزی لازم و کارشناسی شده برای توسعه حوزه راه استان انجام شده است.

کد مطلب 6026489

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