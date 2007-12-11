به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر حسین محمد پورزرندی امروز در شصت و یکمین جلسه شورای شهر که در صحن علنی برگزار شد ، با اشاره به مصوبه شورا در خصوص ارائه بودجه پیشنهادی شرکت ها و سازمانهای وابسته به شهرداری ، خاطرنشان کرد: این امر برای اولین بار انجام خواهد گرفت و تاکنون 80 درصد شرکت ها وسازمانها بودجه پیشنهادی خود را ارائه داده اند و 20 درصد باقی مانده نیز تا زمان ارائه بودجه شهرداری، بودجه خود را ارائه می دهند.

معاون شهردرای تهران بر شفاف شدن امور مالی وحسابرسی شهرداری تاکید کرد و افزود: طبق برآوردها، شهرداری تهران بیش از 1100 میلیارد تومان اموال و دارائی در این شرکت ها و سازمانها دارد و همچنین مطالبات این سازمانها و شرکت ها از مناطق و بالعکس نیز به روز مشخص شده است.

وی در مورد وضعیت شرکت ها و سازمانهای وابسته شهرداری، یاد آور شد: در حال حاضر 16 شرکت در مجموعه شهرداری تهران وجود دارند که از زمان کرباسچی در وضعیت انحلال به سر می برده اند که اینها تعیین تکلیف شده اند تا وضعیت هیئت مدیره های آنها هم مشخص شود.

پورزرندی در خصوص لایحه ساماندهی وضعیت شرکت ها و سازمانهای وابسته به شهرداری نیز تصریح کرد: جهت تهیه این لایحه 1000 نفر ساعت کار در شهرداری انجام شده ضمن آنکه 15 جلسه در کمیسیون برنامه و بودجه شورا و 66 جلسه کارشناسی برگزار شده تا این کار بزرگ انجام شود.

وی یاد آور شد: تاکنون گزارشات عالی یک سوم شرکت ها به تصویب بازرسان رسمی رسیده است و تمامی شرکت ها از این بازرسها بهره مند هستند و 98 درصد شرکت ها نیز مجامع خود را تشکیل داده اند.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران افزود: با توجه به کارهای انجام شده و جلسات برگزار شده ، پیش بینی می شود تا اردیبهشت ماه سال آینده ساماندهی شرکت ها و سازمانها به پایان برسد.