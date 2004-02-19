موساد در ترور دانشمند هسته اي عراق دست داشته است

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الراي العام كويت با اشاره به ترور مجيد حسين علي دانشمند هسته اي عراق نوشت: هر بار كه يكي از شخصيت هاي علمي و دانشگاهي عراق ترور مي شود، ناخودآگاه نگاه ها متوجه نقش اسراييل و دستگاه هاي پنهاني اين رژيم در اين مسائل مي شود.

منابع دانشگاهي در عراق از وجود دو تيپ از نيروهاي ويژه رژيم اسراييل در عراق خبر دادند كه ماموريت اجراي يك رشته عمليات هاي ترور و ربودن و انفجارها را در عراق بر عهده دارند.

يك محقق درمركز تحقيقات بين المللي دانشگاه بغداد كه خواستار عدم افشاي نام خود شد، گفت : حدود 2400 تن در نيرويي كه به آن "قاتلان پنهان" گفته مي شود، در نزديك فرودگاه بغداد مستقر هستند و دستگاه موساد پايگاه هاي متعددي را براي آنها در6 منطقه عراق ايجاد كرده است. اين پايگاه ها درباشگاه الفارس درنزديك فرودگاه بغداد، طبقه چهارم هتل الرشيد و شهرهاي سامراء، كركوك، بعقوبه و اربيل قرار دارند.

شمار كساني كه از ماه مي گذشته(ارديبهشت) به شيوه ترور درعراق كشته شده اند به 1000 تن مي رسد كه اكثريت آنها از طبقه نخبگان عراق هستند.

