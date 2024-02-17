۵ مرکز ضایعاتی غیرمجاز در کرج پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا خسروی از ادامه روند پاکسازی ضایعاتی‌های سطح شهر خبر داد و گفت: در این میان یک مرکز ضایعاتی در منطقه سه کرج تخریب شد.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج ادامه داد: این امر با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت و بررسی ماده ۱۲ آئین نامه نظام صنفی ابطال مجوزها در دستورکار قرار گرفت.

خسروی اظهار کرد: با توجه به ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند طی اقدامات انجام شده چهار مرکز تخریب و پنج مرکز پلمب شد و بازرسی‌ها و نظارت بر عملکرد مراکز غیرمجاز تا پایان سال جاری ادامه دارد.