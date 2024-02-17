  1. استانها
  2. البرز
۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۵۰

رئیس سازمان پسماند شهرداری کرج:

۵ مرکز ضایعاتی غیرمجاز در کرج پلمب شد

۵ مرکز ضایعاتی غیرمجاز در کرج پلمب شد

کرج- رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج با اشاره به برخورد با مراکز غیرمجاز بر اساس ماده ۱۶ قانون پسماند گفت: در این راستا چهار مرکز تخریب و پنج مرکز پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا خسروی از ادامه روند پاکسازی ضایعاتی‌های سطح شهر خبر داد و گفت: در این میان یک مرکز ضایعاتی در منطقه سه کرج تخریب شد.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج ادامه داد: این امر با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت و بررسی ماده ۱۲ آئین نامه نظام صنفی ابطال مجوزها در دستورکار قرار گرفت.

خسروی اظهار کرد: با توجه به ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند طی اقدامات انجام شده چهار مرکز تخریب و پنج مرکز پلمب شد و بازرسی‌ها و نظارت بر عملکرد مراکز غیرمجاز تا پایان سال جاری ادامه دارد.

کد مطلب 6026510

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها