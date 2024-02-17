برگزیدگان نخستین جشنواره ملی سرود «به سوی قدس» در یزد معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام هیات داوران این دوره از جشنواره و در بخش رقابتی «اجرای زنده»، گروه سرود موعود مشهد موفق به کسب عنوان اول شد، گروه سرود نورالشهدا استان مرکزی در این بخش دوم شد، گروه سرود مسجد امام سجاد (ع) تهران و گروه سرود عرفان مشهد به عنوان سومی مشترک دست یافتند.

همچنین در این بخش از گروه سرود میثاق یزد نیز تجلیل شد.

در بخش رقابتی «سرود تولیدی» نیز هیات داوران جشنواه عنوان نخست را شایسته گروه سرود نغمه آوینی بوشهر دانست، گروه طریق القدس بندر دیر بوشهر در این بخش دوم شد و گروه عشاق الرضا(ع) زاهدان حائز رتبه سوم شد.

در بخش نماهنگ نیز نماهنگ‌های «نسیم رحمت تهران» و «زهرائیون خوزستان» به طور مشترک مقام دوم را کسب کردند.

«یاسین تیموری» از گروه نورالشهدای اراک و «آریا پاشیب» از گروه نغمه‌های آوینی بوشهر به عنوان تکخوان برگزیده معرفی و تجلیل شدند.