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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۲۵

/ هفته دوازدهم لیگ هندبال /

دربی کرمانی ها به نفع شهرداری به پایان رسید

دربی کرمانی ها به نفع شهرداری به پایان رسید

اولین دیدار از هفته دوازدهم لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور شب گذشته با برتری تیم شهرداری کرمان بر تیم مس کرمان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار شب گذشته در شهر کرمان برگزار شد که در نهایت در ثانیه های آخر بازی تیم شهرداری کرمان مدعی قهرمانی لیگ با نتیجه 23 بر 22 از سد تیم مس کرمان گذر کرد.

در دیگر بازیهای این هفته فردا سه بازی در تهران و کرمانشاه انجام می شود. دانشگاه آزاد تهران میزبان تربیت بدنی یزد است. پارس جنوبی نیز عصر فردا به مصاف میهمان خود تربیت بدنی بهبهان خواهد رفت و هپکو اراک میهمان کارگران کرمانشاه خواهد بود.

آخرین بازی این هفته از لیگ برتر باشگاههای کشور با انجام دربی اصفهان بین دو تیم فولاد سپاهان نوین و سپاهان اصفهان صورت می گیرد. در پایان رقابتهای هفته یازدهم لیگ و هفته دوم از دور برگشت تیم سپاهان اصفهان با 21 امتیاز اول است. پارس جنوبی با 19 امتیاز دوم و مس کرمان و شهرداری رتبه های بعدی را دارند.

کد مطلب 602653

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