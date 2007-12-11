واکنش رسمی عربستان به گزارش NIE / تاکید بر ادامه مذاکرات ایران و آژانس

به گزارش خبرگزاری مهر، "سعودالفیصل" لحظاتی پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی که به طور مستقیم از شبکه العربیه پخش می شد؛ گفت : عربستان گزارش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا(درباره برنامه هسته ای ایران که بر نظامی نبودن برنامه هسته ای ایران تاکید کرده است) و واکنشهای بین المللی به آن را دنبال کرده است .



فیصل تصریح کرد: عربستان بار دیگر بر اهمیت مذاکرات دیپلماتیک میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی وگفتگوهای اعضای دائم شورای امنیت و آلمان برای حل مسالمت آمیز این پرونده و تضمین عاری شدن منطقه خاورمیانه از سلاحهای هسته ای و تضمین حق کشورهای منطقه در استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز براساس قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی و اینکه همه دولتهای منطقه از جمله اسرائیل، آن را اجرا کنند، تاکید کرد.



به گزارش مهر، سازمان برآورد اطلاعات ملی آمریکا( NIE) دوشنبه 12 آذر گزارشی را منتشر کرد که در آن به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اشاره و اعلام شده است که آمریکا از سال 2003 میلادی به خوبی از این مطلب آگاهی داشته که تهران در پی تولید سلاحهای هسته ای نیست.

این در حالی است که علاوه بر تاکید ایران بر اینکه هرگز برنامه هسته ای نظامی نداشته است ، حتی روسیه به صراحت اعلام کرد ایران حتی پیش از سال 2003 نیز برنامه تسلیحات اتمی نداشته است.

سعود الفیصل همچنین درباره تحولات عراق نیز گفت : ریاض از حوادث امنیتی عراق ابراز تاسف می کند و امیدوار است آشتی ملی در این کشور برقرار شود و امنیت به آن بازگردد.



وی درباره روند سازش اظهار داشت : برقراری صلح کامل پس از عقب نشینی اسرائیل ازاراضی اشغالی عربی امکان دارد.



وزیر امور خارجه عربستان درباره سفر رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس به این کشور گفت : خالد مشعل برای بررسی اوضاع مناطق فلسطینی به عربستان سفر کرده است.

فیصل در ادامه این کنفرانس بر ضرورت حل بحران انتخابات ریاست جمهوری لبنان از راه توافق گروه های مختلف سیاسی این کشور تاکید کرد.



وی درادامه به سئوالات مختلف خبرنگاران پاسخ داد.