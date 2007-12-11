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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۲۰

اردیبهشت 87 برگزار می شود:

همایش نظارت بر سیاست های کلی اصل 44 در سازمان بازرسی کل کشور

همایش نظارت بر سیاست های کلی اصل 44 در سازمان بازرسی کل کشور

سازمان بازرسی کل کشور، اردیبهشت ماه سال آینده " همایش نظارت بر سیاست های کلی اصل 44 " را برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، این همایش با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام ،وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی ، سازمان خصوصی سازی ، دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف در اردیبهشت ماه سال 1387 برگزار می شود.

درا ین همایش از شخصیت های مجامع علمی، دانشگاهی ، پژوهشی و اجرایی کشور جهت ارائه مقالات با موضوعات زیر دعوت به همکاری شده است:

1- چگونگی حمایت دستگاه های نظارتی از سرمایه گذاری سالم

2- نقش دستگاه های نظارتی در بر طرف کردن موانع اجرای سیاست های کلی اصل 44

3- بررسی نقش و تاثیر عملکرد دستگاه های نظارتی در توسعه رقابت پذیری فضای کسب و کار اقتصادی و جلوگیری از انحصارات

4- بررسی نقش و عملکرد دستگاه های نظارتی در افزایش امنیت سرمایه گذاری و کاهش خطرپذیری ( ریسک) آن

5- راه های پیشگیری از آسیب های اعمال نظارت های غیر کارآمد و غیر ضرور، بر فعالیت های نهادهای اقتصادی

6- بررسی نقش فن آوری اطلاعات در پیاده سازی سیاست های کلی اصل 44 و نظارت بر آن

7-بررسی نقش دستگاه های نظارتی در مراحل بعد از واگذاری شرکت های دولتی

8- ارائه الگوی ارزیابی و نظارت بر چگونگی مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی

9- مطالعه تطبیقی در خصوص نحوه نظارت بر خصوصی سازی در سایر کشورها

10- جایگاه و نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در تحقق اجرای سیاست های کلی اصل 44

11- جایگاه و نقش نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تحقق اجرای سیاست های کلی اصل 44

12- جایگاه و نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور در تحقق اجرای سیاست های کلی اصل 44

13-جایگاه و نقش سازمان حسابرسی در تحقق اجرای سیاست های کلی اصل 44

14- نقش نظارتی نهادهای بخش غیر دولتی بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

15- نحوه تعامل و اثربخشی دستگاه های نظارتی با یکدیگر در راستای تحقق سیاست های کلی اصل 44

همچنین اعلام شده است : علاقمندان به شرکت در این فراخوان می توانند خلاصه مقالات خود  را در یک حلقه CD با دیسکت ( در قالب نرم افزار word) به همراه یک نسخه چاپی و یک قطعه عکس 4×3 به دبیر خانه همایش واقع در تهران - خیابان سپهبد قرنی- تقاطع خیابان طالقانی - سازمان بازرسی کل کشور - اداره کل توسعه منابع انسانی ارسال نمایند.

کد مطلب 602656

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