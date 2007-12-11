همایش نظارت بر سیاست های کلی اصل 44 در سازمان بازرسی کل کشور

به گزارش خبرگزاری مهر ، این همایش با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام ،وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی ، سازمان خصوصی سازی ، دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف در اردیبهشت ماه سال 1387 برگزار می شود.

درا ین همایش از شخصیت های مجامع علمی، دانشگاهی ، پژوهشی و اجرایی کشور جهت ارائه مقالات با موضوعات زیر دعوت به همکاری شده است:

1- چگونگی حمایت دستگاه های نظارتی از سرمایه گذاری سالم

2- نقش دستگاه های نظارتی در بر طرف کردن موانع اجرای سیاست های کلی اصل 44

3- بررسی نقش و تاثیر عملکرد دستگاه های نظارتی در توسعه رقابت پذیری فضای کسب و کار اقتصادی و جلوگیری از انحصارات

4- بررسی نقش و عملکرد دستگاه های نظارتی در افزایش امنیت سرمایه گذاری و کاهش خطرپذیری ( ریسک) آن

5- راه های پیشگیری از آسیب های اعمال نظارت های غیر کارآمد و غیر ضرور، بر فعالیت های نهادهای اقتصادی

6- بررسی نقش فن آوری اطلاعات در پیاده سازی سیاست های کلی اصل 44 و نظارت بر آن

7-بررسی نقش دستگاه های نظارتی در مراحل بعد از واگذاری شرکت های دولتی

8- ارائه الگوی ارزیابی و نظارت بر چگونگی مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی

9- مطالعه تطبیقی در خصوص نحوه نظارت بر خصوصی سازی در سایر کشورها

10- جایگاه و نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در تحقق اجرای سیاست های کلی اصل 44

11- جایگاه و نقش نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تحقق اجرای سیاست های کلی اصل 44

12- جایگاه و نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور در تحقق اجرای سیاست های کلی اصل 44

13-جایگاه و نقش سازمان حسابرسی در تحقق اجرای سیاست های کلی اصل 44

14- نقش نظارتی نهادهای بخش غیر دولتی بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

15- نحوه تعامل و اثربخشی دستگاه های نظارتی با یکدیگر در راستای تحقق سیاست های کلی اصل 44

همچنین اعلام شده است : علاقمندان به شرکت در این فراخوان می توانند خلاصه مقالات خود را در یک حلقه CD با دیسکت ( در قالب نرم افزار word) به همراه یک نسخه چاپی و یک قطعه عکس 4×3 به دبیر خانه همایش واقع در تهران - خیابان سپهبد قرنی- تقاطع خیابان طالقانی - سازمان بازرسی کل کشور - اداره کل توسعه منابع انسانی ارسال نمایند.