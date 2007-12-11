دهکده سلامت در کرمان تاسیس شد

حمید اکبر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دهکده در روستای بهاء آباد شهرستان زرند با مشارکت سه کمیته درمان و پیشگیری و ارزیابی و تحقیق با مشارکت مردم این روستا از آذرماه امسال آغاز به کار کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح، مهارت های زندگی از مقطع پیش دبستانی تا سنین بالا آموزش داده خواهد شد.

اکبر زاده یادآور شد: اجرای طرح درمان، شیوه دارویی، تشکیل کلاس های "NA" با استفاده از متخصصان و روان شناسان بالینی و تجارب افراد بهبود یافته از شیوه های اجرایی این طرح است.

وی بیان داشت: افرادی که در این طرح موفق به ترک اعتیاد شوند با دریافت وام خود اشتغالی از تسهیلات ویژه برخوردار خواهند شد.