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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۳۶

برای نخستین بار در کشور؛

دهکده سلامت در کرمان تاسیس شد

کرمان - خبرگزاری مهر: دهکده سلامت استان با هدف آگاه سازی جامعه از پدیده اعتیاد و سالم سازی جامعه از این پدیده شوم در کرمان تاسیس شد.

حمید اکبر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دهکده در روستای بهاء آباد شهرستان زرند با مشارکت سه کمیته درمان و پیشگیری و ارزیابی و تحقیق با مشارکت مردم این روستا از آذرماه امسال آغاز به کار کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح، مهارت های زندگی از مقطع پیش دبستانی تا سنین بالا آموزش داده خواهد شد.

اکبر زاده یادآور شد: اجرای طرح درمان،  شیوه دارویی، تشکیل کلاس های "NA" با استفاده از متخصصان و روان شناسان بالینی و تجارب افراد بهبود یافته از شیوه های اجرایی این طرح است.

وی بیان داشت: افرادی که در این طرح موفق به ترک اعتیاد شوند با دریافت وام خود اشتغالی از تسهیلات ویژه برخوردار خواهند شد.

کد مطلب 602657

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