شکست تیم ملی تنیس روی میز مردان برابر پرتغال

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران در فینال تیمی قهرمانی جهان امروز شنبه برابر پرتغال برگزار شد.

در این دیدار، شاگردان جمیل لطف الله نسبی برابر حریف خودکه رنکینگ ۸ جهان را در اختیار دارد متحمل شکست ٣ به یک شد.

تیم ملی تنیس روی میز که با رنکینگ ۳۰ جهان در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کرده است روز جمعه نخستین دیدار خود در این رقابت ها را با برتری برابر تایلند به پایان رساند.

نوشاد و نیما عالمیان و امیرحسین هدایی در این بازی برای تیم ملی تنیس روی میز بازی کردند. نوشاد عالمیان ام برد ایران را در این بازی به دست آورد.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان تا ۶ اسفند در بوسان کره جنوبی جریان دارد. ۸ تیم برتر این رقابت ها در هر بخش مردان و بانوان صاحب سهمیه المپیک می شوند.