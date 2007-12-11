نقد داستانی از تولستوی در رادیو فرهنگ

به گزارش خبرنگار مهر، این داستان از کتاب "عید پاک" با ترجمه محسن سلیمانی (نشر برگ - 1368) انتخاب شده است. تولستوی در "عید پاک" تقابل نگاه انسانهای خشن و متحجر را نسبت به کودکان به تصویر کشیده و تفاوتهای میان این دو نگاه را تبیین کرده است.

داستان درمجموع، بر نگاه انسان مدارانه نویسنده نسبت به وقایع اجتماعی استوار است و اثبات حقانیت قشر زحمتکش جامعه، مهم ترین محور داستان را تشکیل می دهد.

این داستان 22 آذرماه به وسیله جواد عاطفه - منتقد ادبی - در برنامه "یک عصر، یک داستان" رادیو فرهنگ نقد و بررسی می شود.

"یک عصر، یک داستان" هر هفته از ساعت 15 تا 30/15 به سردبیری رسول آبادیان، گویندگی فاطمه حقیقت ناصری و تهیه کنندگی فیروز سراب از رادیو فرهنگ پخش می شود.