قیمت سکه و طلا ۲۸بهمن ۱۴۰۲/ هر گرم طلا ۲.۷۸۵.۶۰۰ تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ به ۳۲ میلیون و ۹۳۹ هزار تومان رسید. همچنین حباب این سکه روی رقم ۶ میلیون و ۴۸۳ هزار تومان قرار دارد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۷۸۵ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه قیمت امروز (تومان) حباب (تومان) سکه امامی (طرح جدید) ۳۲.۹۳۹.۰۰۰ ۶.۳۹۱.۰۰۰ سکه بهار آزادی ۳۰.۶۹۰.۰۰۰ ۴.۱۷۵.۰۰۰ نیم سکه ۱۸.۴۵۰.۰۰۰ ۵.۱۷۷.۰۰۰ ربع سکه ۱۱.۴۵۰.۰۰۰ ۴.۸۱۱.۰۰۰ سکه گرمی ۵.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۶۳۲.۰۰۰

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا قیمت امروز (تومان) ۱۸ عیار ۲.۷۸۵.۶۰۰ ۲۴ عیار ۳.۷۱۱.۴۰۰ طلای دست دوم ۲.۷۴۶.۴۰۰ مثقال طلا ۱۲.۰۵۹.۰۰۰ انس طلا ۲۰۱۳ دلار و ۳۱ سنت

همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۱۳ دلار و ۳۱ سنت است.