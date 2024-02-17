قیمت سکه و طلا ۲۸بهمن ۱۴۰۲/ هر گرم طلا ۲.۷۸۵.۶۰۰ تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ به ۳۲ میلیون و ۹۳۹ هزار تومان رسید. همچنین حباب این سکه روی رقم ۶ میلیون و ۴۸۳ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۷۸۵ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
|سکه
|قیمت امروز (تومان)
|حباب (تومان)
|سکه امامی (طرح جدید)
|۳۲.۹۳۹.۰۰۰
|۶.۳۹۱.۰۰۰
|سکه بهار آزادی
|۳۰.۶۹۰.۰۰۰
|۴.۱۷۵.۰۰۰
|نیم سکه
|۱۸.۴۵۰.۰۰۰
|۵.۱۷۷.۰۰۰
|ربع سکه
|۱۱.۴۵۰.۰۰۰
|۴.۸۱۱.۰۰۰
|سکه گرمی
|۵.۹۰۰.۰۰۰
|۲.۶۳۲.۰۰۰
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
|طلا
|قیمت امروز (تومان)
|۱۸ عیار
|۲.۷۸۵.۶۰۰
|۲۴ عیار
|۳.۷۱۱.۴۰۰
|طلای دست دوم
|۲.۷۴۶.۴۰۰
|مثقال طلا
|۱۲.۰۵۹.۰۰۰
|انس طلا
|۲۰۱۳ دلار و ۳۱ سنت
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۱۳ دلار و ۳۱ سنت است.
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