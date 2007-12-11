85 درصد مردم کشور دارای سوء تغذیه خفیف هستند

به گزارش خبرنگارمهر، دکتر آرش رشیدی پیش از ظهر سه شنبه در اولین جشنواره تغذیه و سلامت مازندران در ساری افزود: پنج درصد درآمد تولید ناخالص ملی فقط به دلیل سوء تغذیه از بین می رود.

وی خاطرنشان کرد: سالانه 11 تا 12 میلیون کودک در دنیا از بین می روند که 60 درصد آنان به دلیل سو تغذیه است.

وی با بیان اینکه 85 درصد مردم کشور دارای سو تغذیه خفیف هستند، تصریح کرد: اگر به این موضوع توجه نشود خطر جدی سلامت مردم جامعه کشور را تهدید می کند.

رشیدی به کمبود انواع ویتامین در کودکان اشاره و گفت: خطر سو تغذیه از سن کودکی به همراه فرد به سنین بالا منتقل می شود به طوریکه اکنون بیشترین هزینه برای تامین سلامت در کشور ناشی از سوء تغذیه است.

مدیر روابط بین الملل انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور به وجود بیماری ایدز در اشاره کرد و گفت: کمبود ویتامین آ در مادران موجب انتقال این بیماری به جنین می شود که امروز این بیماری جامعه را تهدید می کند.

اولین جشنواره تغذیه و سلامت مازندران از امروز به مدت سه روز ادامه دارد و "تغذیه و سلامت زنان" و "تغذیه و سلامت دوران بلوغ" ازعناوین سخنرانی های این جشنواره است.