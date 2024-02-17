گسترش فضاهای زیارتی حرکتی تمدن ساز در رونق گردشگری اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن محسنی صبح شنبه در جلسه مجمع فرهنگی و تبلیغی خادمین اهل بیت (ع) اردبیل با اعلام آمادگی روحانیون برای همکاری با ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اردبیل، اظهار کرد: تشکیل مجمع فرهنگی و تبلیغی با حضور روحانیون عامل موثری در تقویت همبستگی و حمایت مردم برای بازسازی عتبات عالیات است.

وی با اشاره به فعالیت ستاد بازسازی عتبارت عالیات از سال 1382 در استان اردبیل خاطرنشان کرد: ستاد بازسازی عتبات عالیات با همکاری مردم در سطح بین الملل فعالیت می‌کند که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی پایه گذار این امر خیرخواهانه در کشور بود.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان اردبیل با ابراز خرسندی از فعالیت شایسته ستاد بازسازی عتبات عالیات در توسعه 20 برابری حرم حضرت امیرالمومنین (ع) گفت: صحن حضرت زهرا (س) باعث عزت و افتخار اسلام بوده و توسعه و گسترش فضای زیارتی حرکتی تمدن ساز در راستای رونق گردشگری اسلامی است.

محسنی از آمادگی روحانیون برای همکاری با ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اردبیل خبر داد و بیان کرد: روحانیون مستقر، هیئات مذهبی، فعالان فرهنگی و تبلیغی تحت نظارت اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل آماده همکاری با ستاد عتبات عالیات استان اردبیل هستند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان اردبیل به صحنه بزرگ سیاسی در یازدهم اسفندماه اشاره کرد و افزود: همگان باید در راستای تبلیغ اهمیت مشارکت حداکثری در انتخابات یازدهم اسفندماه مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با جدیت در صحنه حاضر باشیم.