دانشجویان آستین های همت را برای ساختن ایران بالا بزنند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام دکتر محمود احمدی نژاد به طرح سومین دوره تقویت روحیه خودباوری و هویت ملی دانشجویان با عنوان «ایران – مرز پرگهر» بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه

ایران، سرزمین پاکی، طهارت، آزادی و آزادگی است و پیوسته مهد مردان و زنان موحد، عالم و شجاع بوده است. ایمان، هوشمندی، اخلاق وعلم، سرمایه عظیم تمدنی برای بشریت در طول تاریخ است.

امروز نیز مردم عزیز این سرزمین با این غنای فرهنگی، با نگاه بلند به آینده بشریت، پرچمداران انتظار موعودند و با این انتظار، عدالت جویی و کمال طلبی را تا تحقق حیات طیبه رقم می زنند . این انتظار سبز، جامعه را بی¬وقفه و شتابان به سوی قله های کمال و تعالی راهبری می کند.

شما دانشجویان و جوانان، فرزندان چنین ملت بزرگی هستید و رسالت حفظ این هویت و تداوم آن را عهده دارید لذا توصیه می کنم؛

ایران را بشناسید، تاریخ این سرزمین را بنگرید، به نقاط مختلف این کشور سفر کنید. شهر و روستای این سرزمین را با نگاه های جستجوگر و تیزبین خود بکاوید، خواهید دید که صفحات این کشور بزرگ کتاب زندگی و موجب اعتماد به نفس و خودباوری است. با سیر در ایران بزرگ خود را در آینه فرهنگ و هویت خویش خواهیم دید و به ایران اسلامی بیش از پیش افتخار خواهیم کرد.

طرح ملی «ایران- مرز پرگهر» که با ابتکار جهاد دانشگاهی طی سالهای اخیر آغاز شده است، فرصت مغتنمی است که فرهنگ خودباوری را پیش روی جوانان قرار دهد. اعتماد به نفس و حفظ هویت دینی و ملی است که این کشور را از امواج تهاجم فرهنگی که ایمان و هویت ما را هدف قرار داده است به خوبی صیانت کرده است. امروز جوانان ایران، مظهر و نماد پاکی ، ایمان ، علم و اخلاق در میان جوانان عالم و الگوی همه هستند.

امروز می بینیم جوانان ما پیشتازان عرصه علم و صنعت و تکنولوژی هستند. اگر ایران عزیز به کشورهای برخوردار از فناوری هسته¬ای پیوسته است و در جایگاه رفیع اقتدار و عزت، این فناوری بشری را در خدمت صلح، رفاه و عدالت قرار می دهد، مرهون استعداد و باور ملی اندیشمندان و جوانان ماست. آری «می توانیم- می شود» شعار جوانان عزیز ماست.

عزیزان من! راه شدن و کمال بی انتهاست . با ایمان ، توکل به خداوند، استقامت و پایداری و تلاش و جهاد این اعتماد به نفس را پاس دارید و آستین های همت را برای ساختن ایرانی سرشار از ایمان ، اقتدار ، الهام بخش و تعالی آفرین، بالا بزنید. فردا از آن شما و بشر تشنه آرمان شماست.