شهر هلشی به شبکه یکپارچه خدمات الکترونیک شرکت آب و فاضلاب متصل شد

رضا داودی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اتصال شهر هلشی به شبکه یکپارچه الکترونیک، اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف و شعار دولت مبنی بر پوشش خدمات الکترونیکی، افزایش رضایتمندی مردم و سرعت بخشیدن به ارائه خدمات همچون گذشته گسترش خدمات الکترونیکی در این شهر اتفاق افتاده است.

وی افزود: با توجه به نیاز اهالی شهر هلشی به دریافت خدمات الکترونیک مرتبط با شرکت آب و فاضلاب در شهر خود و به منظور کاهش هزینه‌های مشترکین، سرعت بخشیدن در ارائه خدمات و دسترسی راحت‌تر به تمامی خدمات شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه اقدامات لازم برای اتصال این شهر به شبکه یکپارچه خدمات الکترونیک انجام گرفت.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: اتصال شهر هلشی به شبکه یکپارچه خدمات الکترونیک توسط دفتر فناوری اطلاعات شرکت صورت گرفت تا بخش دیگری از استان بدون نیاز به صرف وقت و هزینه برای حضور در شهر کرمانشاه تمامی خدمات شرکت آبفا را در شهر خود دریافت نمایند.

داودی همچنین از حرکت به سوی دولت الکترونیک یاد کرد و گفت: از سیاست‌های اجرایی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در راستای تکریم ارباب رجوع و یکپارچگی خدمات اتصال به پنجره خدمات الکترونیکی بوده و بی شک تحقق این امر رضایتمندی مردم را به دنبال خواهد داشت که به همین منظور شرکت آبفا این استان تمامی تلاش خود را برای دستیابی به این امر به کار خواهد بست.

وی در پایان از تداوم اتصال شهرهای مختلف استان به شبکه یکپارچه خدمات الکترونیک شرکت آب و فاضلاب خبر داد و تاکید کرد: شبکه شهر میانراهان نیز بزودی در مدار ارتباط الکترونیک قرار خواهد گرفت.