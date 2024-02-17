اهدای ۱۵ سری جهیزیه به افراد تحت پوشش بهزیستی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رسولی پیش از ظهر شنبه در مراسم اهدای جهیزیه به مددجویان و معلولان تحت پوشش بهزیستی اظهار کرد: با نگاه ویژه دولت سیزدهم به اقشار ضعیف جامعه و بالاخص بهزیستی تمام افرادی که پشت صف انتظار خدمات مستمری بودند تحت پوشش قرار گرفته و امروز دیگر کسی را در صف دریافت مستمری نداریم.
وی افزود: از جمله اقدامات مهمی که صورت گرفته میتوان به افزایش یارانه در مراکز روزانه و شبانه روزی و افزایش مستمری تا ۴۰ درصد اشاره کرد که این مهم توانسته بخشی از مشکلات قشر ضعیف و تحت پوشش را بر طرف کند.
وی ادامه داد: در سازمان بهزیستی ۵۰ مأموریت بالغ بر ۱۲۰ طرح و برنامه در حال انجام است و خوشبختانه توانسته طیف وسیعی از افراد جامعه را تحت حمایت مستمر و غیر مستمر قرار دهد.
رسولی تاکید کرد: همراهی مردم و خیرین با مجموعه بهزیستی بسیار مهم است و توانسته کمکهای زیادی را به افراد تحت پوشش این مجموعه بکند و در راستای رفع مشکلات این قشر گام بردارد.
مدیرکل بهزیستی استان کردستان به مراکز مردمی نیز اشاره کرد و بیان داشت: تعداد ۴۰۰ مرکز مؤسسه و پایگاه مردمی در سطح استان وجود دارد و بخشی از فعالیتها توانسته برون سپاری شود و همین افراد منشأ خدمات شایسته ای برای افراد تحت پوشش بودهاند.
وی تاکید کرد: این افراد همواره در میدان هستند و فعالیتهای خوبی دارند قریب به ۸۰ درصد فعالیتهای بهزیستی توسط همین گروههایی است که با ما فعالیت دارند.
وی ادامه داد: نمونه بارز خدمات این گروههای مردمی اهدای همین ۱۵ سری اهدای جهیزیه که در قالب ۱۲ قلم اساسی است که توسط خیرین جمع آوری شده است.
رسولی خاطر نشان کرد: در سطح استان ۹۰ مؤسسه خیریه داریم که در حوزه درمان و معیشت بیشترین فعالیت دارند و مشارکت خوبی دارند و انتظار میرود در آینده در حوزه اشتغال و مسکن فعالیت بیشتری وجود داشته باشد.
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