فاطمه (س) محور عالم وجود و پیوند دهنده نبوت و ولایت است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام دکتر محمود احمدی نژاد که توسط استاندار کرمان قرائت شد، بدین شرح است : خداوند را سپاس می گویم و بر محمد(ص) و آل محمد درود می فرستم و برای ظهور سیدالاوصیاء که برپا دارنده عدالت علوی است، دعا می کنیم. امروز مصادف با شهادت حضرت جواد الائمه (ع) است. شهادت این امام همام را تسلیت می گویم.

شما دوستان و محبین ائمه (ع) با وجودی سراسر از عشق و محبت به ساحت قدسی آن انوار طیبه گرد هم آمدید تا محققان و اندیشمندان جلوه هایی از وجود آن یکتا گوهر هستی را مطرح نمایند و جان عاشقان و دوستداران اهل بیت (ع) را از معرفت به آن بانوی بزرگوار مبتهج کنند.

فاطمه سلام الله علیها محور عالم وجود، پیوند دهنده نبوت و ولایت و ام ائمه علیهم صلوات الله هستند، ائمه که خود پناهگاه و فریاد رس مردم بودند، در سختی ها به ایشان پناه می بردند. او ام ابیها بود و پیامبر در کنار او آرام می گرفت. در تبیین معارف الهی برخوردار از کلامی بلند و فصاحت و بلاغتی همچون علی (ع) بود. خطبه مشهور ایشان در مسجد مدینه که بعد از رحلت پیامبر(ص) ایراد گردید، مملو از معارف و زیبایی های ادبی است و بالاخره این فاطمه است که در دفاع از ولایت، جان خویش را تقدیم می کند و مظلومیت آل البیت را به جهانیان نشان می دهد و هم او کانون مهر و محبت و عطوفت است.

امروز جهان گرفتار ستم زورمندان و تاریکی برخاسته از خودخواهی های آنان است و بیش از گذشته نیازمند معرفت، پاکی و صداقت ، ایمان و اخلاص، محبت و عشق و عزت و کرامت است. همه این ارزشها در وجود فاطمه (س) جمع است. شناسایی و شناساندن فاطمه، شجره مبارکه طوبی در حقیقت ترویج همه خوبی های عالم است.

در آستانه ماه ذی الحجه قرار داریم و دلهای مسلمانان معطوف به توحید، بندگی مخلصانه و حرمین شریفین و مواقف حج و اهل بیت عصمت و طهارت است. امیدواریم به برکت این مقارنه حاصل تلاش دست اندرکاران و شرکت کنندگان در این گردهمایی که مزین به نام فاطمه (س) است مفید و ماندگار باشد.

از بانیان و برگزار کنندگان این نشست تشکر و قدردانی می کنم و توفیق همه را در ظل عنایات حضرت فاطمه علیها سلام و ولی عصر (عج) از خداوند بزرگ مسألت می کنم.