آثار راه یافته به همایش تئاتر تک معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت انتخاب چهارمین همایش تئاتر تک استان چهارمحال و بختیاری متشکل از مجتبی غفاری، سید اکبر دانیالی و روح الله سمیع، با انتشار بیانیه‌ای آثار راه‌یافته به این دوره از همایش تئاتر استانی را مشخص کردند.

متن بیانیه ی هیئت انتخاب چهارمین همایش تئاتر تک استان چهارمحال و بختیاری به شرح زیر است.

بنام خدا

بیانیه هیئت انتخاب چهارمین همایش استانی تئاتر تک چهارمحال و بختیاری

نمایش تک نفره یکی از جذاب ترین و در عین حال سخت‌ترین گونه‌های نمایش است. زیرا محدودیت‌های این گونه از نمایش، فرصت را برای ایجاد خلاقیت، نگاه‌های تازه در فرم اجرا و نشان دادن توان بازیگری به مخاطب را نشان می‌دهد.

چهارمین همایش استانی تئاتر تک چهارمحال و بختیاری با لطف پروردگار متعال توسط واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری و همراهی آموزشگاه هنرهای نمایشی آرام شهرکرد شکل گرفت. و مرحله‌ی بازبینی آثار طی روزهای ۲۴ تا ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ و با شرکت ۲۵ اثر در این مرحله برگزار شد.

آنچه که هیئت انتخاب چهارمین همایش استانی تئاتر تک چهارمحال و بختیاری در نظر داشتند، درک درست از نمایش تک نفره و نگاه خلاقانه و هنرمندانه در ارائه آثار بود. این همایش می‌تواند ضمن فراهم کردن بستری مناسب در راستای ارائه توانمندی‌ها و خلاقیت‌های هنرمندان نمایش، گامی مؤثر در جهت شناسایی استعدادهای جوان استان در بخش‌های مختلف نمایش به ویژه بازیگری، نویسندگی و کارگردانی باشد.

هیئت انتخاب چهارمین همایش استانی تئاتر تک چهارمحال و بختیاری؛ از تلاش مسئولین محترم حوزه هنری استان، آموزشگاه هنرهای نمایشی آرام شهرکرد، هنرمندان شرکت کننده و همه ی کسانی که در برگزاری مطلوب و شایسته این مرحله از همایش زحمات بسیاری کشیدند، صمیمانه سپاسگزاری می‌کند و در پایان چند نکته جهت توجه بیشتر و کمک به برگزاری شایسته همایش و ارتقای اهداف عالیه‌ی آن یادآور می‌شود

- تشکر ویژه از برنامه ریزان و برگزار کنندگان این رویداد و آماده کردن بستری مناسب برای هنرمندان نمایش

- ابراز خرسندی از حضور جوانان و نسل جدید و همچنین حضور پر رنگ بانوان

- برگزاری ورکشاپ و دوره‌ها ی آموزشی برای علاقه مندان

- نبود امکانات زیر ساخت مانند سالن، نور و صدای مطلوب همانند بسیاری از رویدادهای نمایشی در استان مثل سال‌های قبل به شدت محسوس می¬باشد و بر کیفیت اجرای آثار تأثیر به سزایی دارد.

- عدم درک صحیح از مظمون تاتر تک برای بسیاری از شر کت کنندگان

- امیدواری هیئت از حضور اساتید و پیشکسوتان هنر نمایش استان در کنار جوانان در سال‌های آینده وتبادل تجربیات

- آماده سازی بستری مناسب جهت دیده شدن آثار انتخاب شده به خصوص آثار هنرمندان جوانان

نتایج آرای هیئت انتخاب چهارمین همایش استانی تئاتر تک چهارمحال و بختیاری به شرح زیر اعلام می‌گردد.

هیئت انتخاب چهارمین همایش استانی تئاتر تک چهارمحال و بختیاری، پس از دیدن نمایش‌ها در طی سه روز، شش اثر را بدون اولویت جهت حضور در چهارمین همایش استان تئاتر تک چهارمحال و بختیاری معرفی می‌کند.

«راهنمای پرنده دوستان» به نویسندگی و کارگردانی اردوان محمودیان

«سکوت» به نویسندگی رضا ولی پور دهکردی و کارگردانی فاطمه امینی

«سگ ها مادرت را می خورند» به نویسندگی میثم فرهمندیان و کارگردانی داود یادگاری

«شام آخر» به نویسندگی و کارگردانی مینا حیدری

«شُس تن» به نویسندگی پریسا عابدی و کارگردانی فراز مهدیان دهکردی

«نسبیت خاص» به نویسندگی بهار کاتوزی و کارگردانی راضیه رئیسی

ضمناً هیئت انتخاب چهارمین همایش استانی تئاتر تک چهارمحال و بختیاری، ۳ اثر را مشروط به بازبینی مجدد می‌کند که پس از انجام این مرحله و ارزیابی مجدد در خصوص آنها اعلام نظر خواهد شد.

در انتظار گودو به نویسندگی و کارگردانی علیرضا طاهریان

رُژ گونه به نویسندگی رضا آشفته و کارگردانی فرشته قادری

کشتن گربه بابا فونتن به نویسندگی محمد رحمانیان و کارگردانی افشین شهبازی

به امید پویایی و رونق روزافزون تئاتر استان هیئت انتخاب مجتبی غفاری، اکبر دانیالی و روح الله سمیع

به گزارش روابط عمومی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری، بازبینی آثار مشروط این رویداد ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد و چهارمین همایش تئاتر تک هفته پایانی فروردین ماه ۱۴۰۳ در شهرکرد برگزار می‌شود.