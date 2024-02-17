آغاز عملیات اجرایی پروژه ۹۱۲ واحدی احداث مسکن دانشگاهیان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با پیش از ظهر شنبه عملیات اجرایی تأمین زمین و احداث مسکن دانشگاهیان دانشگاه سمنان، در سایت پردیس دانشگاه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و در زمینی به مساحت ۲۵ هکتار، آغاز شد.

این طرح در قالب فرمان احداث ۶۰ هزار و ۱۸۵ واحد مسکونی ویژه دانشگاهیان است که امروز در شورایعالی مسکن کشور به ریاست رئیس جمهور، ابلاغ شد.

وزرای راه و شهرسازی و علوم تحقیقات و فناوری نیز به صورت وبیناری در این مراسم حضور داشتند.

قرار است در زمینی به مساحت ۲۵ هکتار ۹۱۲ واحد مسکونی برای اساتید، نخبگان و اعضای هیأت علمی و … در دانشگاه سمنان ساخته شود این اقدام در راستای تحقق ماده ۷ قانون جوانی جمعیت و نیز ایجاد انگیزه برای اساتید، نخبگان، دانشگاهیان و پژوهشگران و فناوران ساخته می‌شود.

این تعداد خانه قرار است با استفاده از تسهیلات بانکی و سرمایه گذاری ساخته و تحویل متقاضیان دانشگاهی سمنان شود. همچنین قطعات زمین‌های این سایت، ۲۵۰ متری برای دو خانواده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این مراسم و در سخنانی به صورت وبیناری با بیان اینکه منازل مسکونی و خوابگاه متأهلی در پردیس دانشگاه‌های کشور احداث می‌شود، گفت: ۳۵۰ واحد خوابگاه متأهلی ساخته شده است.

محمد علی زلفی گل با بیان اینکه سه هزار و ۲۰۰ خوابگاه دیگر در کشور در حال ساخت است، تاکید کرد: این خوابگاه‌ها تا پایان سال آتی تکمیل می‌شود.

وی با بیان اینکه عملیات ساخت دو هزار و ۶۰۰ خوابگاه دیگر نیز در کشور اجرایی می‌شود، افزود: دسترسی دانشجویان متأهل به خوابگاه‌ها و انگیزه برای ازدواج، از جمله اهداف این طرح است.

گفتنی است تفاهم نامه‌ای بین وزارت راه و شهرسازی و علوم برای ساخت مسکن مورد نیاز دانشگاهیان منعقد شده است.