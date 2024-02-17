آغاز عملیات اجرایی ۲۸۰ واحد مسکونی برای دانشگاه های ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۲۷ بهمن‌ماه، عملیات اجرایی ۵۹ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی برای هیأت علمی، کارکنان، خوابگاه‌های متاهلی (دانشگاه‌های دولتی و آزاد) به صورت وبیناری با حضور رئیسی ریاست محترم جمهور، بهرام‌نیا استاندار ایلام و استانداران سراسر کشور آغاز شد.

حسن بهرام نیا استاندار ایلام بیان کرد: سهم استان ایلام از این تعداد واحدها، ۲۸۰ واحد مسکونی برای نخبگان، اعضای هیأت علمی، کارکنان و خوابگاه‌های متاهلی است.

وی افزود: از مجموع ۵۹ هزار و ۵۰۰ واحد در سراسر کشور، سهم استان ایلام ۲۸۰ واحد که ۲۵۰ واحد در شهرستان چوار و ۳۰ واحد در شهرستان ایلام ساخته خواهد شد.

بهرام نیا تصریح کرد: ۲۵۰ واحد مسکونی شهرستان چوار در زمینی به مساحت ۲۴ هزار و ۷۸۸ مترمربع، در ۸۴ بلوک به مساحت هر کدام ۱۲۰ مترمربع ساخته می‌شود.

وی گفت: خوابگاه متاهلی ۳۰ واحدی دانشگاه ایلام نیز که در مرحله پیمان‌سپاری است در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۱۰۰ مترمربع احداث خواهد شد.

استاندار ایلام افزود: اعتبار برآورد شده برای خوابگاه دانشگاه ایلام ۴۰۰ میلیارد ریال است که در فاز اول ۱۲۰ میلیارد ریال اختصاص یافته است.