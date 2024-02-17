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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۲۴

عضو شورای عالی نظام پرستاری:

برخی پرستاران هنوز کارانه ۱۴۰۱ را نگرفته اند

برخی پرستاران هنوز کارانه ۱۴۰۱ را نگرفته اند

عضو شورای عالی نظام پرستاری گفت: تقریبا دو سال از اجرای قانون تعرفه‌گذاری می‌گذرد، اما نه تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه باعث نارضایتی پرستاران هم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لقمان شریفی اظهار کرد: در حال حاضر کمبود نیرو در حوزه پرستاری وجود دارد که به بدنه نظام سلامت و مردم آسیب می‌زند. پرستاران با شیفت‌های طولانی و اضافه‌کاری‌های اجباری روبرو هستند که باعث می‌شود کیفیت خدمات درمانی ارائه شده از سوی پرستاران کیفیت لازم را نداشته باشد.

وی افزود: در زمان حاضر نسبت پرستار به تخت بیمارستانی حتی نسبت به کشورهای توسعه نیافته پایین‌تر است و در نتیجه مراقبت‌های پرستاری با مشکل مواجه می‌شود. هر چند پرستاران کشور ما جزو بهترین پرستاران جهان هستند زیرا با این فشار و حجم کاری بهترین بازدهی را دارند.

شریفی ادامه داد: تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری هم به لحاظ نحوه اجرا مطلوب نیست و به جای ارتقای رضایت پرستاران، میزان رضایت آنها را کاهش نیز می‌دهد زیرا نحوه بازتوزیع مشکل دارد. مقرر شده که کارگروهی در نظام پرستاری تشکیل و مشکلات تعرفه گذاری خدمات پرستاری احصا شود تا این قانون را به نحوی اصلاح کنیم که بتوانیم رضایتمندی پرستاران را جذب کنیم.

وی گفت: تقریباً دو سال از اجرای تعرفه‌گذاری می‌گذرد اما متأسفانه در بسیاری از شهرهای کشور، هنوز تعرفه ۱۴۰۱ پرداخت نشده و تعرفه ۱۴۰۲ نیز علی الحساب پرداخت می‌شود.

شریفی تصریح کرد: گروه فوریت‌های پزشکی، اتاق عمل و واحدهای اورژانس و تریاژ نیاز به بازنگری در بازتوزیع تعرفه‌ها دارند و امیدواریم بتوانیم کمک کنیم که این مشکلات رفع شود.

وی با بیان اینکه نسبت پرستار به تعداد تخت بیمارستانی بسیار پایین است، خاطرنشان کرد: در عین حال ما پرستار بیکار نیز داریم و در عین اینکه مشکل کمبود پرستار وجود دارد خروجی نیرو داریم اما جذب نیروهای جدید به درستی انجام نمی‌شود و میزان استخدام پرستاران نیز بسیار کم است. در برخی از شهرهای بزرگ مانند تهران به دلیل پایین بودن دریافتی پرستاران، این نیروها تمایلی به حضور در بیمارستان‌ها ندارند و برخی بیمارستان‌های شهرهای بزرگ با مشکل جدی کمبود پرستار مواجهند.

شریفی با بیان اینکه با حقوق ۱۰ تا ۱۳ میلیون تومان نباید از پرستاران انتظار داشت که در شهرهای بزرگ و کلانشهرها کار کنند، گفت: در شهریورماه امسال، برای حمایت از قشر کارمند ترمیم حقوق در نظر گرفته شد اما این ترمیم حقوق به اسم فوق العاده خاص برای پرستاران اجرا شد.

وی بیان کرد: بیشترین بحث و تاکید ما بر افزایش رضایتمندی گروه‌های پرستاری است. گروه‌های پرستاری با نهایت اخلاص و وجدان در حال تلاش هستند اما متأسفانه وزارت بهداشت از این وجدان کاری سوءاستفاده می‌کنند.

کد مطلب 6026691
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • س IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      1 0
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      دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد الان دو سالی هست که یک ریال کارانه و حق لباس و حق مسکن و ایاب ذهاب و اضافه کاری را پرداخت نکرده
    • IR ۰۳:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      کارانه 1401 چیه. ما هنوز پول لباس و حق مسکن از سال 90 نگرفتیم... کارانه با دوسال تاخیر که جاش رو سره

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