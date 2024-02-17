برخی پرستاران هنوز کارانه ۱۴۰۱ را نگرفته اند

به گزارش خبرگزاری مهر، لقمان شریفی اظهار کرد: در حال حاضر کمبود نیرو در حوزه پرستاری وجود دارد که به بدنه نظام سلامت و مردم آسیب میزند. پرستاران با شیفتهای طولانی و اضافهکاریهای اجباری روبرو هستند که باعث میشود کیفیت خدمات درمانی ارائه شده از سوی پرستاران کیفیت لازم را نداشته باشد.
وی افزود: در زمان حاضر نسبت پرستار به تخت بیمارستانی حتی نسبت به کشورهای توسعه نیافته پایینتر است و در نتیجه مراقبتهای پرستاری با مشکل مواجه میشود. هر چند پرستاران کشور ما جزو بهترین پرستاران جهان هستند زیرا با این فشار و حجم کاری بهترین بازدهی را دارند.
شریفی ادامه داد: تعرفهگذاری خدمات پرستاری هم به لحاظ نحوه اجرا مطلوب نیست و به جای ارتقای رضایت پرستاران، میزان رضایت آنها را کاهش نیز میدهد زیرا نحوه بازتوزیع مشکل دارد. مقرر شده که کارگروهی در نظام پرستاری تشکیل و مشکلات تعرفه گذاری خدمات پرستاری احصا شود تا این قانون را به نحوی اصلاح کنیم که بتوانیم رضایتمندی پرستاران را جذب کنیم.
وی گفت: تقریباً دو سال از اجرای تعرفهگذاری میگذرد اما متأسفانه در بسیاری از شهرهای کشور، هنوز تعرفه ۱۴۰۱ پرداخت نشده و تعرفه ۱۴۰۲ نیز علی الحساب پرداخت میشود.
شریفی تصریح کرد: گروه فوریتهای پزشکی، اتاق عمل و واحدهای اورژانس و تریاژ نیاز به بازنگری در بازتوزیع تعرفهها دارند و امیدواریم بتوانیم کمک کنیم که این مشکلات رفع شود.
وی با بیان اینکه نسبت پرستار به تعداد تخت بیمارستانی بسیار پایین است، خاطرنشان کرد: در عین حال ما پرستار بیکار نیز داریم و در عین اینکه مشکل کمبود پرستار وجود دارد خروجی نیرو داریم اما جذب نیروهای جدید به درستی انجام نمیشود و میزان استخدام پرستاران نیز بسیار کم است. در برخی از شهرهای بزرگ مانند تهران به دلیل پایین بودن دریافتی پرستاران، این نیروها تمایلی به حضور در بیمارستانها ندارند و برخی بیمارستانهای شهرهای بزرگ با مشکل جدی کمبود پرستار مواجهند.
شریفی با بیان اینکه با حقوق ۱۰ تا ۱۳ میلیون تومان نباید از پرستاران انتظار داشت که در شهرهای بزرگ و کلانشهرها کار کنند، گفت: در شهریورماه امسال، برای حمایت از قشر کارمند ترمیم حقوق در نظر گرفته شد اما این ترمیم حقوق به اسم فوق العاده خاص برای پرستاران اجرا شد.
وی بیان کرد: بیشترین بحث و تاکید ما بر افزایش رضایتمندی گروههای پرستاری است. گروههای پرستاری با نهایت اخلاص و وجدان در حال تلاش هستند اما متأسفانه وزارت بهداشت از این وجدان کاری سوءاستفاده میکنند.
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