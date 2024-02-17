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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۰۴

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کردستان:

کردستان با کمبود ۲۸۰ هزار متر مربع فضای آموزشی مواجه است

کردستان با کمبود ۲۸۰ هزار متر مربع فضای آموزشی مواجه است

سنندج_مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کردستان گفت: کردستان در حال حاضر با کمبود ۲۸۰ هزار متر مربع فضای آموزشی مواجه است که مناطق مسکن مهر سنندج بیشترین کمبود را در این زمینه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مرادی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش کردستان در سنندج اظهار کرد: هم‌اکنون ۲۸۰ هزار متر مربع کمبود فضای آموزشی در ۶ نقطه استان کردستان وجود دارد.

وی افزود: بیشترین کمبود فضای آموزشی مربوط به مسکن نقاط مختلف استان به ویژه در مسکن مهر شهرک بهاران سنندج است و این مسائل در آینده ما را با مشکل مواجه خواهد کرد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کردستان بیان کرد: بخش قابل توجهی از این کمبود فضاهای آموزشی از طریق ماده ۱۸ قانون شوراهای آموزش و پرورش می‌تواند جبران شود، چرا که براساس این قانون باید در شهرک‌های تازه احداث، قبل از هرچیز سهم فضاهای آموزشی تعیین شود و این مهم باید مورد توجه باشد.

ابراهیمی تصریح کرد: کردستان در حال حاضر بصورت اورژانسی ۳۷ مدرسه در قالب ۴۰۷ کلاس درس در شهرهای مختلف نیاز دارد.

وی یادآور شد: برای رفع کمبود فضاهای آموزشی استان تفاهم نامه‌هایی با وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن در راستای اجرای ماده ۱۸ قانون شوراهای آموزش و پرورش منعقد شده است که امیدواریم همکاری لازم را در این راستا داشته باشند.

کد مطلب 6026717

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