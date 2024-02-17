کردستان با کمبود ۲۸۰ هزار متر مربع فضای آموزشی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مرادی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش کردستان در سنندج اظهار کرد: هم‌اکنون ۲۸۰ هزار متر مربع کمبود فضای آموزشی در ۶ نقطه استان کردستان وجود دارد.

وی افزود: بیشترین کمبود فضای آموزشی مربوط به مسکن نقاط مختلف استان به ویژه در مسکن مهر شهرک بهاران سنندج است و این مسائل در آینده ما را با مشکل مواجه خواهد کرد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کردستان بیان کرد: بخش قابل توجهی از این کمبود فضاهای آموزشی از طریق ماده ۱۸ قانون شوراهای آموزش و پرورش می‌تواند جبران شود، چرا که براساس این قانون باید در شهرک‌های تازه احداث، قبل از هرچیز سهم فضاهای آموزشی تعیین شود و این مهم باید مورد توجه باشد.

ابراهیمی تصریح کرد: کردستان در حال حاضر بصورت اورژانسی ۳۷ مدرسه در قالب ۴۰۷ کلاس درس در شهرهای مختلف نیاز دارد.

وی یادآور شد: برای رفع کمبود فضاهای آموزشی استان تفاهم نامه‌هایی با وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن در راستای اجرای ماده ۱۸ قانون شوراهای آموزش و پرورش منعقد شده است که امیدواریم همکاری لازم را در این راستا داشته باشند.