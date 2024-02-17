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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۴۰

استاندار خراسان شمالی:

تامین زیر ساخت‌های دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی ضروری است

تامین زیر ساخت‌های دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی ضروری است

بجنورد_ استاندار خراسان شمالی گفت: تامین زیر ساخت‌های دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین‌نژاد پیش از ظهر شنبه در جلسه کمیته هیأت امنای استانی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: رفع مشکلات حوزه آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها در سطح علمی نسل آینده تأثیر گذار است.

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت کارگروه‌های مرتبط برای حل مشکلات زیرساخت دانشگاه فرهنگیان کمک گرفت، بیان کرد: برای حل این مشکلات باید از کمیسیون دانشجویی و کارگروه ساماندهی فضاهای اداری بهره گرفت که البته در شروع سال تحصیلی جدید امسال برخی از مشکلات خوابگاه‌های دانشجویی حل شد.

حسین‌نژاد با اشاره به اینکه کمک به دانشگاه فرهنگیان با الزام قانونی باید انجام شود، گفت: تأمین اعتبار لازم برای تجهیزات خوابگاه‌های دانشگاه فرهنگیان ضروری است که در صورت افزایش ظرفیت، دانشگاه فرهنگیان کشور باید کمک کند.

کد مطلب 6026722

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