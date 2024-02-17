۳۵ کاروان راهیان نور از ساری اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم شریفی ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: اردوی راهیان نور سفر به سرزمین حماسه‌ها و افتخار آفرینی‌های فرزندان وطن در دفاع از خاک کشور عزیز اسلامی است.

وی راهیان نور را بزرگترین کار تمییز فرهنگی در کشور عنوان کرد و گفت: راهیان نور بزرگترین مانور فرهنگی کشور است و حضور نوجوانان و جوانان در مناطق عملیاتی جنوب کشور موجب انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های جدید است.

وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه در اردوی راهیان نور امسال در مجموعاً هزار و ۵۶۲ نفر به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام خواهند شد، اظهار کرد: رسالت و وظیفه اصلی امروز تک تک ایرانیان حضور در انتخابات و پای صندوق‌های رأی است تا چشم طمع دشمنان کور شود.

وی در خاتمه با اشاره به اینکه امسال بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از بسیجیان به راهیان نور اعزام خواهند شد خاطر نشان کرد: تا کنون ۸۰۰ نفر از بسیجیان ساروی به این اردو اعزام شدند که ۱۸ کاروان دیگر در قالب ۷۵۰ نفر در مقطع زمانی ۲۵ بهمن تا ۱۵ اسفند اعزام خواهند شد.‌