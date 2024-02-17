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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۰۰

فرمانده سپاه ساری:

۳۵ کاروان راهیان نور از ساری اعزام می شوند

۳۵ کاروان راهیان نور از ساری اعزام می شوند

ساری- فرمانده سپاه ساری اردوهای راهیان نور را بزرگترین مانور فرهنگی کشور بیان کرد و گفت: در مجموع امسال ۳۵ کاروان تا ۱۵ اسفند روانه مناطق عملیاتی می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم شریفی ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: اردوی راهیان نور سفر به سرزمین حماسه‌ها و افتخار آفرینی‌های فرزندان وطن در دفاع از خاک کشور عزیز اسلامی است.

وی راهیان نور را بزرگترین کار تمییز فرهنگی در کشور عنوان کرد و گفت: راهیان نور بزرگترین مانور فرهنگی کشور است و حضور نوجوانان و جوانان در مناطق عملیاتی جنوب کشور موجب انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های جدید است.

وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه در اردوی راهیان نور امسال در مجموعاً هزار و ۵۶۲ نفر به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام خواهند شد، اظهار کرد: رسالت و وظیفه اصلی امروز تک تک ایرانیان حضور در انتخابات و پای صندوق‌های رأی است تا چشم طمع دشمنان کور شود.

وی در خاتمه با اشاره به اینکه امسال بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از بسیجیان به راهیان نور اعزام خواهند شد خاطر نشان کرد: تا کنون ۸۰۰ نفر از بسیجیان ساروی به این اردو اعزام شدند که ۱۸ کاروان دیگر در قالب ۷۵۰ نفر در مقطع زمانی ۲۵ بهمن تا ۱۵ اسفند اعزام خواهند شد.‌

کد مطلب 6026728

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