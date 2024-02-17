سواحل استان بوشهر متلاطم است

طلیعه محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد از بعدازظهر امروز با وزش بادهای شمالی و تداوم آن تا روز سه شنبه، سواحل استان بخصوص نواحی مرکزی و جنوبی، مواج و متلاطم خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در ساعاتی از وقت امروز تا اوایل شب، در برخی نقاط با افزایش پوشش ابر وقوع بارش پراکنده باران، گاهی همراه با رعدوبرق پیش بینی می‌شود

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده قسمتی ابری همراه با غبار محلی، به تدریج افزایش باد و امروز در برخی ساعات به صورت پراکنده بارش باران و رعدوبرق، فردا کاهش ابر و در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: جهت وزش باد متغیر، بخ تدریج شمال غربی با سرعت ۱۶ تا ۴۴ و روی دریا تا ۵۸ کیلومتر در ساعت و در فراساحل جنوبی گاهی بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی ۲۴۰ سانتی‌متر خواهد بود.