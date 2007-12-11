شهرداری ها متولی انتقال اجساد تصادفات جاده ای هستند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، استاندار سمنان صبح امروز در جلسه شورای ترافیک استان اظهار داشت: به مدت یک سال آزمایشی، شهرداری های مراکز شهرستان ها متولی انتقال اجساد تصادفات باشند و شهرداران می توانند برای انجام بهتر این ماموریت از شهرداران شهرهای استحفاظی شهرستان کمک بگیرند.

وی با تاکید بر انتقال سریع مجروحان حادثه ها در سریعترین زمان به مراکز درمانی، تصریح کرد: افزایش سرعت خودرو ها و افزایش تعداد وسایل نقلیه در کشور باعث افزایش تصادفات شده است.

عبداللهی تصادف را امری اجتناب ناپذیر دانست و افزود: اولویت سرعت جابجایی مصدومین در انتقال به بیمارستان ها و مراکز درمانی باید مورد تاکید همه عوامل اجرایی در صحنه تصادفات باشد.

وی با بیان اینکه سوخت همه خودروهای امدادی و اورژانس ها تامین شده است، تاکید کرد: نداشتن سوخت برای این وسایل نقلیه توجیهی غیر قابل قبول است.

عبداللهی ضمن یادآوری این که، وسایل نقلیه ای از خودروهای دانشگاه علوم پزشکی سمنان برای تامین تجهیزات لازم شهرداری های مراکز شهرستان ها در انتقال اجساد تامین می شود، خاطرنشان کرد: در کنار گورستان ها باید سردخانه های مورد نیاز هر شهرستان احداث شود.