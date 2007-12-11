  1. استانها
  2. سمنان
۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۵۲

استاندار سمنان:

شهرداری ها متولی انتقال اجساد تصادفات جاده ای هستند

شهرداری ها متولی انتقال اجساد تصادفات جاده ای هستند

سمنان - خبرگزاری مهر: علی عبداللهی گفت: شهرداری های مرکز شهرستان های استان، متولی جابجایی و انتقال اجساد صحنه های تصادفات جاده ای استان در حوزه استحفاظی شهرستان خود هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، استاندار سمنان صبح امروز در جلسه شورای ترافیک استان اظهار داشت: به مدت یک سال آزمایشی، شهرداری های مراکز شهرستان ها متولی انتقال اجساد تصادفات باشند و شهرداران می توانند برای انجام بهتر این ماموریت از شهرداران شهرهای استحفاظی شهرستان کمک بگیرند.

وی با تاکید بر انتقال سریع مجروحان حادثه ها در سریعترین زمان به مراکز درمانی، تصریح کرد: افزایش سرعت خودرو ها و افزایش تعداد وسایل نقلیه در کشور باعث افزایش تصادفات شده است.

عبداللهی تصادف را امری اجتناب ناپذیر دانست و افزود: اولویت سرعت جابجایی مصدومین در انتقال به بیمارستان ها و مراکز درمانی باید مورد تاکید همه عوامل اجرایی در صحنه تصادفات باشد.

وی با بیان اینکه سوخت همه خودروهای امدادی و اورژانس ها تامین شده است، تاکید کرد: نداشتن سوخت برای این وسایل نقلیه توجیهی غیر قابل قبول است.

عبداللهی ضمن یادآوری این که، وسایل نقلیه ای از خودروهای دانشگاه علوم پزشکی سمنان برای تامین تجهیزات لازم شهرداری های مراکز شهرستان ها در انتقال اجساد تامین می شود، خاطرنشان کرد: در کنار گورستان ها باید سردخانه های مورد نیاز هر شهرستان احداث شود.

کد مطلب 602675

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها