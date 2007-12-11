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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۲۹

زنان باید نقش موثری در حراست از انقلاب ایفاء کنند

کرمان - خبرگزاری مهر: مشاور استاندار کرمان در امور بانوان خواستار ایفای نقش موثر زنان در راستای حفظ دستاورد های انقلاب اسلامی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رویا دیوان ‌بیگی ظهر امروز در نشست ستاد دهه فجراستان کرمان در استانداری کرمان گفت: حضور پر رنگ بانوان درعرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی  مدیون جانفشانی شهداء انقلاب است.

دیوان بیگی خاطر نشان کرد: شهداء با ایثارگری های خود باعث بالارفتن مقام و منزلت زن مسلمان در ایران شدند.  

وی از ساخت سه برنامه مستند در صدا و سیمای استان کرمان خبرداد و گفت: برای  آگاه سازی بانوان کرمانی با توافق صدا و سیمای کرمان و بخش امور بانوان استانداری در محورهای حجاب، عفاف و طلاق برنامه آموزشی ساخته خواهد شد.

مشاور استاندار کرمان یادآور شد: برگزاری محافل قرآنی، جشنواره رودوزیهای سنتی، دیدار با زنان ایثارگر استان، همایش خاطره‌گویی برای سوادآموزان، برگزاری جشنواره شعر زنان استان از جمله برنامه‌های ستاد بانوان دهه فجر در استان کرمان است. 

کد مطلب 602676

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