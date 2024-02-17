پیش بینی مشارکت ۷۰ درصدی انتخابات در حوزه نیشابور

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دونده صبح شنبه با حضور در «استودیو انتخابات» به بیان آخرین اخبار انتخاباتی در حوزه نیشابور پرداخت و اظهار کرد: ۳ نامزد مجلس شورای اسلامی از مشهد، قوچان و تهران درخواست انتقال به نیشابور داشتند.

فرماندار نیشابور اظهار کرد: در حوزه انتخابیه نیشابور، شهرستان‌های زبرخان فیروزه، میان جلگه و نیشابور قرار دارند. ۴۴۰ شعب اخذ رأی در حوزه انتخابیه نیشابور واقع است که از این تعداد ۲۷۷ شعب مربوط به نیشابور، ۱۷۶ شعب شهری و الباقی روستایی هستند.

وی تصریح کرد: ۱۵۲۰ عوامل اجرایی در انتخابات همراه ما هستند و ۱۰ هزار نفر اعم از ناظرین، بازرسی، عوامل فراجا و اعضای شورا در امر انتخابات با ما همکاری خواهند داشت.

۱۰ هزار رأی اولی در حوزه نیشابور

دونده با خاطر نشان کردن اینکه ۱۰ هزار رأی اولی در حوزه نیشابور هستند، گفت: ۵۴۰ هزار نفر جمعیت نیشابور است که ۳۵۰ هزار واجد شرایط رأی هستند.

فرماندار نیشابور به افزایش مشارکت مردم در انتخابات ۱۱ اسفند اشاره کرد و افزود: در انتخابات قبل حوزه نیشابور ۵۵ درصد مشارکت داشتیم که اکنون پیش‌بینی می‌شود ۷۰ درصد مشارکت داشته باشیم.