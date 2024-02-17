به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیری اصفهانی در همایش رعایت اخلاق و قانون در تبلیغات انتخاباتی استان قزوین اظهار کرد: انقلاب اسلامی آغازگر عصری بود که سربلندی ایران و ایرانی را به دنبال داشت و در عصری که نظم جهانی دستخوش تغییرات است انقلاب اسلامی نقش و جایگاه ویژه‌ای و تعیین کننده‌ای در آن دارد.

وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی و کشور ما مزایای زیادی دارد که جمعیت جوان مهم‌ترین آن است، به طوری که ۷۰ درصد جمعیت کشور زیر ۴۵ سال است که ظرفیت ارزشمندی است.

امیری اصفهانی افزود: و اگر رهبر معظم انقلاب می‌گوید به نوک قله رسیده‌ایم مبتنی بر واقعیات است که با همراهی هم زمینه آن فراهم خواهد شد.

وی اخلاص، ایثار، خیرخواهی، گذشت، نودوستی، راستگویی، شجاعت، تواضع و اعتماد به نفس را از مؤلفه‌های مهم اخلاقی دانست و گفت: معنویت، اخلاق و عدالت در تنظیم امور هم جهت دهنده هستند و هم برکت آفرین و اگر این‌ها را رعایت کنیم همه فعالیت‌های فردی و جمعی مورد برکت الهی قرار می‌گیرد.

امیری اصفهانی افزود: فساد و عدالت دو نقطه مقابل هستند و اگر ما دنبال گسترش عدالت هستیم باید با فساد در تمام عرصه‌های اقتصادی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و مدیریتی برخورد کنیم.

معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور تصریح کرد: مهمترین فعالیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبارزه با فساد است.

وی بیان کرد: استکبار جهانی در طول انقلاب اسلامی یک روز هم از دشمنی خود کم نکرده اما ما با همراهی مردم از همه سختی‌ها عبور کردیم و به راه خود ادامه خواهیم داد.

امیری اصفهانی گفت: دروغ پردازی، ناامید سازی، معیوب سازی و ترویج و تولید محتوای کذب در ایام انتخابات، بزرگ کردن عیوب کوچک کردن و کوچک شمردن پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها از سیاست‌های دشمن در ۴۵ سال گذشته بوده که از آن دست هم بر نخواهد داشت.

وی بیان کرد: آنچه در مقطع فعلی اهمیت دارد هوشیاری و مسئولیت پذیری است تا بتوانیم از این گردنه سختی که پیش رو داریم عبور کنیم.

معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور اضافه کرد: اگر شما می‌خواهید خود را در معرض رأی مردم قرار دهید باید بدانید که به کجا می‌خواهید بروید و اگر به دنبال رعایت قانون در انتخابات هستید باید به موازین امام خمینی (ره) نگاهی داشته باشید تا در انتخابات و خارج از آن موفق باشید.

وی قانون گذاری و نظارت بر آن را دو وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: در قانون اساسی به این موضوع تاکید شده است، چرا که نماینده به عنوان کارگزار و قانونگذار باید اول خودش به قانون عمل کرده و بر اجرای آن نیز نظارت داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: رقابت تبلیغاتی نباید به کدورت و اختلاف کشیده شود و لازم است در تبلیغات نهایت صرفه‌جویی لحاظ شود و در حد ضرورت و شناسایی به آن اکتفا گردد.

وی با تاکید بر افزایش شور انتخاباتی گفت: تبلیغات به حدی باشد تا مردم بر اساس ملاک‌ها و شناختی که از نامزدهای انتخاباتی پیدا می‌کنند، فرد مورد نظر خود را انتخاب کنند.

معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور در پایان اظهار کرد: مشارکت بالا در انتخابات با رعایت رفتار و قانون شکل می‌گیرد