به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این حضور به خصوص در آخر هفتهها و روزهای تعطیل یه حداکثر میرسد و موجب شده فضای گرم ایرانمال با حضور خانوادهها و جنب و جوش خرید، دیدنی تر شود. آمار مشتریان ایرانمال با توجه به سهولت دسترسی بزرگراهی در غرب تهران و فراوانی پارکینگ مجانی به بیش از ۱۵۰ هزار نفر در روزهای آخر هفته رسیدهاست.
بازدید کنندگان از ایرانمال ضمن تشکر از کیفیت کالاها و سطح بالای خدمات، قیمتهای ارزان نسبت به دیگر مراکز خرید و فروشگاههای سطح شهر را از مزیتهای منحصر به فرد ایرانمال خواندهاند و تاکید میکنند: فضای ایرانمال امکان تفریح، گردش و حتی استراحت خانوادهها را در محیطی آرام در اثنای خرید پایان سال به راحتی فراهم ساخته است.
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