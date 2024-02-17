  1. بازار
  2. بازار
۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۳۲

جنب و جوش ایران‌مال در خرید شب عید

جنب و جوش ایران‌مال در خرید شب عید

این روزها بسیاری خانواده‌ها برای خرید شب عید ایران‌مال را انتخاب کرده اند.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این حضور به خصوص در آخر هفته‌ها و روزهای تعطیل یه حداکثر می‌رسد و موجب شده فضای گرم ایرانمال با حضور خانواده‌ها و جنب و جوش خرید، دیدنی تر شود. آمار مشتریان ایرانمال با توجه به سهولت دسترسی بزرگراهی در غرب تهران و فراوانی پارکینگ مجانی به بیش از ۱۵۰ هزار نفر در روزهای آخر هفته رسیده‌است.

جنب و جوش ایران‌مال در خرید شب عید

بازدید کنندگان از ایران‌مال ضمن تشکر از کیفیت کالاها و سطح بالای خدمات، قیمتهای ارزان نسبت به دیگر مراکز خرید و فروشگاه‌های سطح شهر را از مزیت‌های منحصر به فرد ایران‌مال خوانده‌اند و تاکید می‌کنند: فضای ایران‌مال امکان تفریح، گردش و حتی استراحت خانواده‌ها را در محیطی آرام در اثنای خرید پایان سال به راحتی فراهم ساخته است.

جنب و جوش ایران‌مال در خرید شب عید

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد مطلب 6026796

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها