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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۵۷

فرمانده انتظامی کوه‌چنار اعلام کرد؛

دستگیری عامل چاقوکشی و ایجاد رعب و وحشت در کوه چنار

دستگیری عامل چاقوکشی و ایجاد رعب و وحشت در کوه چنار

کوه چنار-فرمانده انتظامی کوه‌چنار از دستگیری عامل چاقوکشی، درگیری و ایجاد رعب و وحشت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسینعلی شیروانی گفت: پلیس با عاملان هرگونه رفتار مجرمانه و مخل امنیت و آرامش فردی و عمومی به صورت قاطع و قانونی برخورد می‌کند.

وی در ادامه گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره درگیری همراه با چاقوکشی در یکی از محلات شهرستان کوه‌چنار، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی کوه‌چنار با بیان اینکه مأموران انتظامی بلافاصله به محل مورد نظر اعزام شدند، افزود: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد عامل درگیری به دلایل شخصی با ۲ نفر درگیر و پس از چاقو کشی و جراحت یکی از آنها، موجب اخلال و رعب و وحشت شهروندان شده و پس از رسیدن مأمورین از محل متواری شده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: مأموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز و با هماهنگی قضائی اختفا متهم را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

سرهنگ شیروانی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، گفت: پلیس به هیچ عنوان اجازه عرض اندام به اراذل و اوباش و افراد هنجارشکن را نخواهد داد و امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و هرکس که بخواهد این مهم را خدشه‌دار کند با برخورد قاطع و قانونی مجموعه انتظامی و دستگاه‌های امنیتی روبرو خواهد شد.

کد مطلب 6026797

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