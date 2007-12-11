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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۰۴

توشیبا وارد بازار تولید دیسکهای در حالت جامد می شود

توشیبا وارد بازار تولید دیسکهای در حالت جامد می شود

توشیبا با هدف گسترش بازار دیسکهای در حالت جامد قصد دارد دیسکهای فلاشی را برای رایانه های قابل حمل عرضه کند که حداکثر 128 گیگابایت گنجایش دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تابستان گذشته شرکت توشیبا، غول نوت بوکهای دنیا اولین رایانه های قابل حمل خود را که مجهز به دیسکهای در حالت جامد (SSD)  محصول یک شرکت خارجی را وارد بازار کرد.

اکنون این شرکت ژاپنی اعلام کرده است که قصد دارد با تمام قوا وارد بخش تولید دیسکهای در حالت جامد شود و این دیسکها را در نوت بوکها و لوازم مصرفی خود مورد استفاده قرار دهد. توشیبا خط تولید دیسکهای فلاش را از مارس 2008 آغاز می کند.

براساس گزارش کاتاوب، اولین مدلهای SSD محصول این شرکت ژاپنی گنجایش 32، 64 و 128 مگابایت و فرمت 5/2 و 8/1 اینچ را دارند.

تمام این درایوها از فعل و انفعال استاندارد SATA II استفاده می کنند و می توانند بدون نیاز به اصلاح سیستمهای از پیش موجود با دیسکهای سخت سنتی تناوب یابد.

دیسکهای حالت جامد محصول توشیبا برپایه حافظه های فلاش NAND مجهز به فناوری "سلول چند سطحی 56 نانومتری" استوار می شود و می تواند با کنترل کننده حافظه یکپارچه شود.

سرعت خواندن این حافظه ها 100 مگابیت بر ثانیه و سرعت نوشتن 40 مگابیت بر ثانیه است و توانایی عمل در دمای بین صفر تا 70 درجه سانتیگراد را دارند.

کد مطلب 602680

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